Ефектна Кара Делевінь знялася для реклами Balmain: фото і відео
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Британська модель Кара Делевінь, яка днями знялася оголеною з креативним директором Balmain Олів'є Рустеном, стала зіркою наступного рекламного кампейну французького бренду.
Нові знімки з фотосесії опубліковано на офіційній сторінці Balmain в Instagram.
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Кара Делевінь знялася у весняній кампанії у корсеті тілесного кольору із золотистим довгим шарфом, який виблискував на світлі. Автором світлин став німецький фотограф Dan Beleiu.
"Вона грайлива, інстинктивна, ефірна", – йдеться про Кару у підписі до результатів фотосесії.
Дивіться рекламний кампейн Balmain з Карою Делевінь:
Джерело: 24 канал
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