Ефектна Кара Делевінь знялася для реклами Balmain: фото і відео

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Кара Делевінь
Кара Делевінь / Instagram / @balmain

Британська модель Кара Делевінь, яка днями знялася оголеною з креативним директором Balmain Олів'є Рустеном, стала зіркою наступного рекламного кампейну французького бренду.

Нові знімки з фотосесії опубліковано на офіційній сторінці Balmain в Instagram.

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Кара Делевінь знялася у весняній кампанії у корсеті тілесного кольору із золотистим довгим шарфом, який виблискував на світлі. Автором світлин став німецький фотограф Dan Beleiu.

"Вона грайлива, інстинктивна, ефірна", – йдеться про Кару у підписі до результатів фотосесії.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений BALMAIN (@balmain)

 

Дивіться рекламний кампейн Balmain з Карою Делевінь:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений BALMAIN (@balmain)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений BALMAIN (@balmain)

 

 

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Теги: LifeStyle Стиль і мода Мода Кара Делевінь
Джерело: 24 канал
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