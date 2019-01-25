Ефектні міні-сукні та сцени в ліжку: Ірина Федишин презентувала новий кліп на пісню "Роман"

Українська співачка Ірина Федишин – яскравий приклад того, як молода мама вміло поєднує кар'єру з турне. Перед туром Україною артистка створила романтичний кліп на пісню "Роман", в якому постала у досить пікантних образах.

Ірина Федишин на різдвяні свята відправилась у чималий тур з програмою "Україна колядує". Попри це співачка встигла відзняти та презентувати яскравий кліп до пісні "Роман". Ролик вже з'явився на YouTube-каналі зірки.

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За словами Ірини Федишин, зйомки нового кліпу відбувались у Львові та в засніжених Карпатах. Робота над роликом розпочалась 5 січня, тому зірковій матусі було досить складно поєднати зйомки з підготовкою до Різдва. Окрім цього, 8 січня зірка виступила з трьома концертами у Львові. Однак такий насичений графік та поспіх аж ніяк не вплинули на якість кліпу "Роман".

У відео співачка показала стосунки з чоловіком, які зароджуються після випадкової зустрічі в готелі. При цьому зірка, як завжди, виглядає розкішно: міні-сукні та вечірні вбрання ефектно підкреслюють її струнку фігуру.

У кліпі глядач побачить неймовірно красиву засніжену природу, наші Карпати! Коли я побачила ці кадри, у мене просто захопило подих! Окрім того, ми відзняли цікаву історію двох незнайомих людей, які випадково зустрічаються у готелі і поміж ними запалюються почуття! Цей кліп – це маленьке кіно!

– розповідає Ірина Федишин.

Головні ролі у ролику зіграли сама співачка та продюсер Роман Муха. Режисер кліпу Володимир Шурубура не оминув і постільну сцену: зірка грайливо поніжилась у чоловічому піджаку на ліжку.

"Ми з Романом давно знайомі. У нас дружні стосунки. Ми часом зустрічаємося за кавою і ділимося новинами. Так було і цього разу: за чашкою кави прийшла гарна ідея – у кліпі "Роман" має знятися справжній Роман", – з гумором додала Ірина Федишин.

Дивіться новий кліп Ірини Федишин на пісню "Роман" (відео):