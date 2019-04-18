Ефектні виступи Вікторії Олійник, які допомогли їй вибороти місце у фіналу "Голосу країни-9"

За час всього 9 сезону шоу "Голос країни" глядачі змогли відкрити для себе нових вокалістів, чий спів заворожує з перших же нот. Такою є представниця команди Монатіка – запальна Вікторія Олійник.

Дівчина родом із міста Кам’янець-Подільський. На шоу "Голос країни-9" вона прийшла тільки за перемогою, про що відверто заявила у своїй візитці. І своєї мети вона дотримується: наразі Вікторія Олійник є однією з 4 фіналістів популярного проекту.

Читайте також: Голос країни 9 сезон: хто пройшов у фінал шоу

Вперше на сцену дівчина вийшла із гіпсом на нозі. Проте це аж ніяк не повпливало на настрій Вікторії Олійник та її виступ.

Насправді, що б там не було, травма чи не травма, залишилось у членів журі 4 місця або ж 1, я буду впевнено йти до своєї цілі і заберу те, що належить мені. Як би важко не було, я зроблю все, щоб здійснити свою мрію,

– заявила Вікторія Олійник.

За словами дівчини, вона колись прагне повторити успіх Джамали на Євробаченні та привезти до України престижний кубок. Окрім цього, на творчість її надихає запальна Нетта Барзілай. Саме з її репертуару Вікторія Олійник обрала пісню для "сліпих прослуховувань". Енергія та харизма настільки передалась через композицію Toy, що всі зіркові тренери були в захваті. Вокалістка долучилась до команди Монатіка та разом з артистом вражала глядачів кожного ефіру.

Як Вікторія Олійник виборювала собі місце у фіналі "Голосу країни-9": дивіться в підбірці журналістів LifeStyle 24.

Голос країни 9 сезон 7 випуск: дивитись онлайн – виступ Вікторії Олійник

Голос країни 9 сезон 9 випуск: дивитись онлайн – вокальні бої за участю Вікторії Олійник

Читайте також: Голос країни 9 сезон: які пісні привели у фінал шоу Андрія Хайата

Голос країни 9 сезон 10 випуск: дивитись онлайн – вокальні нокаути

Голос країни 9 сезон 12 випуск: дивитись онлайн – Вікторія Олійник у чвертьфіналі

Голос країни 9 сезон 13 випуск: дивитись онлайн – чуттєвий виступ Вікторії Олійник