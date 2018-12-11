Ефектні жінки обирають червоний: Амаль Клуні відвідала церемонію вручення Нобелівської премії

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Амаль Клуні
Амаль Клуні / Instagram/ @elle_ukraine

Останнім часом адвокат з прав людини Амаль Клуні стала частіше з’являтись на публіці. Кожним своїм виходом вона демонструє відмінний стиль та любов до класичних образів з родзинкою.

Амаль Клуні є чудовим спікером та фахівцем у своїй галузі. Її часто запрошують на тематичні заходи як доповідач чи просто як поважний гість. Для кожного виходу в світ дружина голлівудського актора Джорджа Клуні підбирає нове вбрання, яким зачаровує своїх шанувальників.

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40-річна Амаль демонстративно довела, що сфера, у якій вона працює, не повинна обмежувати жінок і змушувати їх одягати консервативний одяг тьмяних кольорів. Відтак у понеділок, 10 грудня, адвокат відвідала церемонію вручення Нобелівської премії миру у яскравому твідовому костюмі. Вбрання для світського заходу дружина голлівудського актора обрала від американського модельєра Oscar de la Renta. Вона доповнила образ туфлями бежевого кольору.

Амаль Клуні
Амаль Клуні на церемонії вручення Нобелівської премії миру / Instagram / @elle_ukraine

Амаль Клуні
Адвокат з прав людини у костюмі від модельєра Oscar de la Renta / Instagram / @hellomagazinegeorgia

Амаль Клуні
Амаль Клуні / Instagram / @hellomagazinegeorgia

Нагадаємо, нещодавно Амаль і її чоловік Джордж Клуні здійснили перший спільний вихід за довгий час. Зіркова пара з’явилась на премії кореспондентів ООН у Нью-Йорку. Для урочистого вечора Амаль обрала довгу шифонову сукню, на якій поєднались два кольори: білий та синій. До слова, додому адвокат повернулась із нагородою "Громадянин світу".

 

Теги: LifeStyle Мода Стиль і мода Амаль Клуні Нобелівська премія
Джерело: 24 канал
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