Ефектний стрибок у басейн: Кортні Кокс відсвяткувала день народження в купальнику
Американська акторка та зірка ситкому "Друзі" відсвяткувала своє 56-річчя. Через карантинні обмеження Кортні Кокс не вдалося зібрати друзів на гучну вечірку, проте зірка не втратила нагоди показати себе шанувальникам й постала в купальнику.
Прихильники культового серіалу "Друзі" чудово знають, що дружба головних героїнь ситкому, яка зародилася на знімальному майданчику, триває й донині. Зірки полюбляють збиратися разом у знакові одне для одного дні, проте цього року день народження Кортні Кокс минуло без спільного селфі, приреченого на шквал обговорення в мережі. Натомість 56-річна акторка опублікувала відео в інстаграмі, на якому показала ефектний стрибок у басейн.
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Знаменитість, яка досить рідко тішить інстаграм-фоловерів новими дописами, опублікувала ролик, який наробив шуму в мережі. Менше ніж за добу його переглянуло майже 3 мільйони користувачів.
На відео смілива Кортні Кокс з'явилася в чорному купальнику на зав'язках. Вона, подібно до найкращих сцен бондіади, граційно бігла до великого басейну поблизу океану й зухвало стрибнула у воду. Ролик вразив не лише фантастичним пейзажем, а й ідеальною фігурою акторки. Навіть попри свій вік Кортні Кокс залишається голлівудською красунею й хизується підтягнутим тілом та сталевим пресом.
Витончено занурююсь у наступний рік,
– написала зірка "Друзів".
Прихильники та зіркові колеги залишили понад 10 тисяч коментарів під іменинним дописом Кортні Кокс, залишивши безліч побажань, компліментів та натхненних слів.