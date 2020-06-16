Американська акторка та зірка ситкому "Друзі" відсвяткувала своє 56-річчя. Через карантинні обмеження Кортні Кокс не вдалося зібрати друзів на гучну вечірку, проте зірка не втратила нагоди показати себе шанувальникам й постала в купальнику.

Прихильники культового серіалу "Друзі" чудово знають, що дружба головних героїнь ситкому, яка зародилася на знімальному майданчику, триває й донині. Зірки полюбляють збиратися разом у знакові одне для одного дні, проте цього року день народження Кортні Кокс минуло без спільного селфі, приреченого на шквал обговорення в мережі. Натомість 56-річна акторка опублікувала відео в інстаграмі, на якому показала ефектний стрибок у басейн.

Читайте також Кортні Кокс на карантині переглядає серіал "Друзі": Не пам'ятаю сюжету

Знаменитість, яка досить рідко тішить інстаграм-фоловерів новими дописами, опублікувала ролик, який наробив шуму в мережі. Менше ніж за добу його переглянуло майже 3 мільйони користувачів.

На відео смілива Кортні Кокс з'явилася в чорному купальнику на зав'язках. Вона, подібно до найкращих сцен бондіади, граційно бігла до великого басейну поблизу океану й зухвало стрибнула у воду. Ролик вразив не лише фантастичним пейзажем, а й ідеальною фігурою акторки. Навіть попри свій вік Кортні Кокс залишається голлівудською красунею й хизується підтягнутим тілом та сталевим пресом.

Витончено занурююсь у наступний рік,

– написала зірка "Друзів".

Прихильники та зіркові колеги залишили понад 10 тисяч коментарів під іменинним дописом Кортні Кокс, залишивши безліч побажань, компліментів та натхненних слів.