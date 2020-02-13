Ефірний час – обмежений: організатори Оскара-2020 пояснили, чому не вшанували пам'ять Люка Перрі

Найпрестижніша премія у світі кіно – Оскар-2020 – відбулася 9 лютого у Лос-Анджелесі. Для когось вона стала приємним спогадом, а комусь 92-га церемонія нагородження залишила незрозумілий післясмак. Наприклад тому, що під час вшановування пам’яті померлих акторів фанати Люка Перрі не побачили його імені серед великого списку.

Нагадаємо, традиційною частиною Оскара-2020 є шоу In Memoriam, яке організатори влаштовують для того, аби вшанувати пам'ять померлих зірок. Уважні фанати помітили, що до списку не увійшло ім'я Люка Перрі, які відомий своїми ролями у "Беверлі-Гіллз, 90210", "Рівердейл", "Одного разу в Голлівуді" та інших проєктах.

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Також представники академії кіномистецтва вирішили пропустити Кемерона Бойса, який помер у 20-річному віці в липні 2019 року. В мережі з’явилося чимало обурень, на які організатори Оскара-2020 одразу ж відповіли офіційною заявою. Пояснення з'явилося на сайті видання The Hollywood Reporter.

Академія отримує сотні запитів щодо того, аби в сегменті In Memoriam з'явилися імена улюблених артистів і працівників кіноіндустрії, яких з нами більше немає. Виконавчий комітет ... розглядає список імен, аби вибрати ті, які з'являться в телетрансляції в рамках ефірного часу, який є обмеженим. Повний список заявок можна знайти на сайті, він буде доступний протягом всього року,

– написали у своїй заяві організатори Оскара-2020.

Також вони додали, що згадка про Люка Перрі та Кемерона Бойса додана до спеціальної галереї на офіційному сайті Американської академії кіномистецтва.