Екоактивістка Грета Тунберг стала "Людиною року" за версією TIME

Престижне видання TIME оголосило переможця в номінації "Людина року". За словами представників глянцю, у 2019 році нею стала 16-річна екоактивістка Грета Тунберг.

Як повідомляли раніше в TIME, на почесне звання претендували впливові політики і мільйонери. Зокрема, у 2019 році за перемогу в номінації "Людина року" поборолись голова палати представників конгресу США Ненсі Пелосі, засновник соцмережі Facebook Марк Цукерберг, Президент США Дональд Трамп, американська футболістка Меган Рапіноу, таємний інформатор розвідки США, голова КНР Сі Цзіньпін, прем'єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн, учасники протестів в Гонконзі та особистий адвокат Трампа Рудольф Джуліані.

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Однак першість у номінації "Людина року" отримала 16-річна екоактивістка Грета Тунберг. Школярка, яка публічно звернула увагу високопосадовців на глобальне потепління, вже прикрасила нову обкладинку видання.

Представники TIME зазначили, що вчені, активісти та політики десятки років витрачають на те, щоб привернути увагу людей до зміни клімату. А от 16-річна Грета за короткий час зуміла перетворити страйки та масові протести, а виступом в ООН змусила світову спільноту задуматись над глобальними проблемами.

Вона підбадьорила тих, хто бажає діяти, і присоромила тих, хто цього не робить. Вона переконала лідерів, від мерів до президентів, взяти на себе зобов’язання там, де вони раніше зволікали. Вона зосередила увагу світу на екологічній несправедливості, проти якої активісти протестують роками,

– заявили журналісти.



Грета Тунберг стала "Людиною року" / TIME

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Що відомо про Грету Тунберг?Перші акції протесту екоактивістка Грета Тунберг розпочала у Стокгольмі. Замість уроків шведська школярка щоп'ятниці ходила до парламенту Швеції, де вимагала від влади дій задля збереження довкілля. Її акції стали відомими в соцмережах, а згодом їх підтримали школярі в інших країнах світу.



Щоб привернути увагу світових лідерів до глобальної проблеми, 16-річна Грета Тунберг з батьком взяла участь у кліматичній конференції ООН. Активістка присоромила високопосадовців та закликала їх припинити бездіяльно спостерігати за екологічними проблемами, які згодом можуть знищити людство. Дівчина переконана: якщо не почати діяти негайно, то прийдешні покоління опиняться в екологічному пеклі.



Постать Грети Тунберг сприймають неоднозначно у світі. Якщо одні люди захоплюються її заявами та підтримують школярку, то інші вважають її хворою. Так, журналіст Ендрю Болт заявив, "ніколи не бачив настільки юну дівчину з такою кількістю психічних розладів, яку б така кількість дорослих людей сприймали як гуру". Загальновідомо, що у Грети діагностовано синдром Аспергера, обсесивно-компульсивний розлад і селективний мутизм, що можуть бути поясненням її емоційності.