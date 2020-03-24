Екоактивістка Грета Тунберг ймовірно перехворіла коронавірусом

17-річна Грета Тунберг на особистій сторінці в інстаграмі опублікувала допис, у якому зізналася про симптоми коронавірусу. Дівчинка повернулася з поїздки Центральною Європою близько двох тижнів тому, а відчувши себе зле, самоізолювалася подалі від родини.

Грета Тунберг наважилася відверто розповісти про своє самопочуття на сторінках соціальних мереж. Лише сьогодні, 24 березня, екоактивістка зізналася, що впродовж останніх десяти днів провела в самоізоляції. На таке рішення вона зважилася після повернення з Бельгії.

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Грета Тунберг наголосила, що під час поїздки поряд з нею був батько, який вже у Швеції відчув схожі симптоми одночасно з нею. Вона зауважила, що у країні можна перевіритися на коронавірус лише в тому випадку, якщо необхідна швидка медична допомога. Всім, хто почувається зле, лікарі радять залишитися вдома та ізолювати себе від родини.

Незважаючи на те, що Греті Тунберг так і не вдалося здати тест на Covid-19, вона переконана, що була заражена коронавірусом. Її симптоми проявлялися у легкій формі, тому екоактивістка порадила молоді бути якомога уважнішими. Адже вони можуть легко здолати коронавірус, проте інфікувати тих. хто перебуває у групі ризику.

Я майже не відчувала себе хворою. Моя остання застуда була значно гіршою, ніж ці симптоми. Якби хтось інший не мав ознак недуги одночасно зі мною, я б навіть нічого не підозрювала. Я б просто подумала, що відчуваю звичну втому і маю кашель,

– написала Грета Тунберг.

17-річна екоактивістка наголосила, що нині всім варто дотримуватися порад експертів та залишатися вдома. Лише заходи безпеки допоможуть уповільнити поширення вірусу та зменшити кількість заражених: "І пам’ятайте: завжди дбайте одне про одного та допомагайте тим, хто цього потребує".

Нагадаємо, що у світі зафіксовано 392 230 випадків зараження коронавірусом. Померли 17 147 людей, одужали – 103 389.