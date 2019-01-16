Екологи показали свій #10YearChallenge: як змінилася природа за останніх 10 років

Всесвітній флешмоб під назвою #10YearChallenge може бути не таким кумедним, коли мова піде про буденні речі, які змінюються, на жаль, лише в гіршу сторону.

Зірки українського шоу-бізнесу та світові знаменитості з захопленням підхопили хвилю флешмобу #10YearChallenge. Відвертими знімками, зробленими близько 10 років назад, поділилися Маша Єфросиніна, Оля Полякова, Наталія Могилевська, К'яра Ферраньї, Джанет Джексон, Мадонна та інші.

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Світлини, на яких зірки себе порівнюють, викликали шалене захоплення у їхніх шанувальників. Однак чи буде так само весело, коли ми порівняємо інші речі, яких часто не помічаємо в буденному житті?

Greenpeace та інші організації, які мають пряме відношення до охорони природи, показали, які важливі зміни відбулися в екології за цей час. На знімках чітко видно, якої шкоди довкіллю завдало глобальне потепління, засмічення узбереж і вирубка лісів всього за 10 років.

The real #10yearchallenge? Climate change. According to @IPCC_CH #SR15, we have just over 10 years to #ActOnClimate before we cause irreparable damage to our planet. Take our free course on #ClimateAction and become a part of the solution. Enroll now! https://t.co/puzQgIiUoQ pic.twitter.com/Ujz7kEAnoH — The SDG Academy (@SDG_Academy) 14 січня 2019 р.

A #10YearChallenge actually worth caring about (no disrespect to y'all who somehow look better now than 10 years ago): the world's glaciers are melting at alarming rates. We're losing freshwater fast, along with permafrost and precious habitats. #climatechange #seaicemelt pic.twitter.com/J7sXVtX24v — Dr. Kristen Weiss (@DrKbythebay) 16 січня 2019 р.

Також у цю підбірку варто додати знімки з різницею 100 років.