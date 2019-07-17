Екранізація "Русалоньки" від Disney: хто зіграє принца Еріка

Кінокомпанія Disney вирішила перезняти відомий мультфільм "Русалоньку". Наразі точно невідомо, хто зіграє роль принца Еріка, однак тривають переговори з екс-участиком популярної групи One Direction Гаррі Стайлсом, який вже пройшов кастинг.

Про це повідомляє видання The Hollywood Reporter. Артист пройшов кастинг на цю роль, але ні він, ні компанія не підтвердили інформацію про затвердження на роль принца Еріка офіційно.

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Як відомо, Гаррі після виходу з бойзбенду розпочав акторську кар'єру. Знімання адаптації, які розпочнуться в 2020 році, доручили режисерові Робу Маршаллу.



Гаррі Стайлс / Getty Images

Цікаво, що раніше Гаррі Стайлс заявив про свою бісексуальність в пісні Medicine. У композиції співак зізнався, що йому подобаються як дівчата, так і хлопці. Артист також часто епатує яскравими образами, у яких з'являється на червоних доріжках різних світських подій.



Гаррі Стайлс / Getty Images



Гаррі Стайлс / Getty Images

Для виконання головної ролі русалоньки Аріель Disney обрав 19-річну темношкіру акторку Холлі Бейлі. За словами режисера фільму Роба Маршалла, американка ідеально зобразить образ головної героїні тому, що в ній поєднуються "душа, молодість і невинність", а також вона володіє "милим співочим голосом".

Закордонні видання також повідомляють, що всі оригінальні саундтреки з фільму, який побачив світ у 1989 році, потраплять і до нової стрічки.