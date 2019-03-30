Екс-"ангел" Victoria's Secret Міранда Керр втретє вагітна

Знаменита австралійська супермодель Міранда Керр та її чоловік Еван Шпігель очікують на поповнення. Для них, як для подружжя, новонароджена дитина стане другою спільною, однак для Міранди Керр ця вагітність є третьою.

35-річна Міранда Керр та її чоловік, головний виконавчий директор Snapchat, Еван Шпігель очікують на поповнення через 10 місяців після народження сина Харта Шпігеля. Про це повідомляє іноземне видання "Е!".

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Як зазначається в джерелі, інформацію про вагітність екс-"ангела" Victoria's Secret підтвердив представник знаменитості. Він затвердив, що подружжя з нетерпінням чекають на нового члена сім'ї.

Для Евана Шпігеля та Міранди Керр новонароджений малюк стане другою спільною дитиною, однак модель виховує ще 8-річного сина Флінна Крістофера від колишнього чоловіка Орландо Блума.