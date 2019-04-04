Екс-"ангел" Victoria's Secret Жизель Бюндхен представила свою автобіографію у Німеччині

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Жизель Бюндхен презентувала власну книгу
Жизель Бюндхен презентувала власну книгу / Instagram / @samdanplus

38-річна бразильська супермодель Жизель Бюндхен завершила свою кар'єру і вирішила рухатися в іншому напрямку. Вона займається благодійністю, співпрацює з ООН, а також хоче розповісти своїм шанувальникам свою історію життя і про невдачі, які привели до успіху. Презентація автобіографії супермоделі відбулася днями в Німеччині.

Співпраця знаменитої супермоделі з маркою Victoria's Secret завершилася у 2007 році, але її модельна кар'єра процвітала завдяки колабораціям з іншими брендами. Однак з часом 38-річна Жизель Бюндхен почала все рідше відвідувати світські заходи і погоджуватися на пропозиції щодо співпраці. Бразилійка вирішила рухатися в іншому напрямку.

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Восени 2018 року вона оголосила про випуск книги з її автобіографією під назвою "Уроки: мій шлях до осмисленого життя". У ній вона розповіла про приховані сторони модельного шоу-бізнесу, які ховаються за красивою картинкою. Автобіографія супермоделі була перекладена на декілька мов, а напередодні Жизель презентувала книгу у Німеччині.

В автобіографії вона розповіла про все своє життя, починаючи з раннього дитинства. Модель відверто зізналася, що її дражнили через високий ріст і навіть за зовнішність, поки вона не зазнала світової слави і не отримала звання найбільш високооплачуваної моделі. 38-річна Жизель Бюндхен вирішила бути відвертою до кінця, тому написала, що в її думках були міркування про самогубство, а також про те, як вона позбавлялася від згубних звичок.

Жизель Бюндхен
Жизель Бюндхен на презентації автобіографії у Німеччині / Instagram / @samdanplus

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Victoria's Secret Мода
Джерело: LifeStyle 24
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