Екс-чоловік Дженніфер Еністон Джастін Теру закрутив роман з 53-річною Еліхабет Герлі, – ЗМІ

47-річний Джастін Теру став гостем гонок Формули-Е, що відбулися в Марокко в суботу, 12 січня. Однак колишній чоловік Дженніфер Еністон прийшов на світський захід не сам, а в компанії англійської красуні Елізабет Герлі.

Про новий ймовірний роман голлівудського актора Джастіна Теру пише іноземне видання HollywoodLife.

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У суботу, 12 січня, в імперському місті Марокко, Марракеші, відбувся другий етап гонок Формули-Е. Світську подію відвідали чимало зірок світового рівня, однак найбільшу увагу привернув 47-річний голлівудський актор Джастін Теру. Чоловік, який лише нещодавно розлучився з Дженніфер Еністон, засвітився в компанії 53-річної білявки.

Нею виявилася англійська акторка Елізабер Герлі. Жінка опублікувала спільні фото на своїй сторінці у Twitter. Вони з Джастіном Теру зробили багато знімків, на яких весело сміялися і з задоволенням позували перед камерою.

Нагадаємо, Дженніфер Еністон і Джастін Теру почали зустрічатися у 2011 році, а в 2013 оголосили про заручини. Однак декілька років поспіль голлівудські актори переносили весілля. У лютому 2018 року пара заявила про розставання. У березні того ж року 47-річному Джастіну приписували роман зі стилісткою Хлойєю Хартштейн. Однак ніхто з зірок не підтвердив чутки про роман.