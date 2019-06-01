Екс-чоловік Ірини Білик вдруге покликав її заміж: несподіване відео

У 49 років українська співачка Ірина Білик тричі перебувала в офіційному шлюбі. Однак днями їй зробили чергову пропозицію вийти заміж.

Як повідомляє журнал Viva, Ірині Білик освідчився її екс-бойфренд Дмитро Коляденко. Сталось це під час конкурсу Miss Blonde Ukraine-2019, де знаменитості були запрошеними гостями. Посеред світського заходу Дмитро Коляденко несподівано став на одне коліно та подарував співачці каблучку з діамантом. При цьому чоловік приголомшив заявою, що мріє мати спільну доньку з екс-коханою.

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Іро, я все пробачу. А, можливо, добре, що ми розлучилися. Але найголовніше – дуже хочеться маленьку дівчинку, третю. Щоб у неї було хвилясте волосся, як у тебе. Одним словом, Іро, виходь за мене заміж!

– заявив Дмитро Коляденко.

Від несподіваної пропозиції Ірина Білик розгубилась та не знала, що відповісти. Не менш ошелешеними були й учасники Miss Blonde Ukraine-2019, які, затамувавши подих, очікували, що ж скаже відома артистка. Та попри всі очікування Ірина Білик відповіла, що подумає над цим і взяла каблучку.

"Це так несподівано... Я заміжня... Мені потрібно подумати", – відповіла співачка.

Дмитро Коляденко та Ірина Білик упродовж 4 років будували стосунки в громадянському шлюбі. Хореограф публічно зізнавався їй у коханні та просто на сцені запропонував офіційно оформити стосунки. Однак у 2006 році роман завершився гучним скандалом, який зірки за багато років зуміли погасити.

Тепер співачка перебуває у шлюбі з фотографом Асланом Ахмадовим. Спільно з ним Ірина Білик виховує 3-річного сина Табріза.