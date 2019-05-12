Екс-чоловік Меган Маркл одружився: перші фото з церемонії

Колишній чоловік Меган Маркл – 42-річний голлівудський продюсер Тревор Енгельсон – вдруге одружився. Його обраницею стала донька американського мультимільйонера Трейсі Курланд.

Що відомо про церемонію весілля екс-чоловіка Меган Маркл

Розкішна церемонія весілля відбулась у суботу, 11 травня. Тревор Енгельсон та Трейсі Курланд пішли до вівтаря у Монтесіто, що в штаті Каліфорнія. Для цього пара винайняла елітний 5-зірковий готель Rosewood Miramar Beach.

Читайте також: Вілл Сміт курйозно привітав принца Гаррі та Меган Маркл з народженням сина: фото

Хоч Instagram-сторінки молодят закриті від громадськості, у мережу все ж потрапили чарівні кадри з церемонії весілля. На фото, опублікованих гостями Тревора Енгельсона та Трейсі Курланд, видно, що наречена обрала пишну сукню, прикрашену мереживом. Волосся донька мультимільйонера вирішила не сплітати у зачіску, надавши перевагу голлівудським локонам. Окрім цього, наречена відмовилась від фати. А от екс-чоловік Меган Маркл обрав для весілля класичний чорний костюм, білу сорочку на метелик.



Церемонія одруження екс-чоловіка Меган Маркл / Instagram / @wedstagrams



Колишній чоловік герцогині Сассекської одружився / Instagram / @wedstagrams

Для гостей представники Rosewood Miramar Beach поставили прозорий намет, в якому розмістили столи. Тревор та Трейсі обрали синьо-білі кольори декору та півонії, які стояли на кожному столі. А от на святкову вечерю молодята запросили всіх до зали готелю, прикрашеної в класних світлих тонах.



Весілля Тревора Енгельсона: прикрашений зал / Instagram / @wedstagrams



Весільний зал: ідея для декору на прикладі церемонії екс-чоловіка Меган Маркл / Instagram / @wedstagrams

Як відбулась репетиція до весілля

Перед церемонією зіркові наречені зробили репетицію, фото з якої теж потрапили до мережі. Екс-чоловік Мегна Маркл красувався перед камерами у рожевому костюмі, а його кохана Трейсі прийшла у мереживному топі та пишній спідниці.



Екс-чоловік Меган Маркл одружився / Instagram / @jesslacher



Тревор Енгельсон вдруге одружився / Instagram / @jesslacher



За день до одруження Тревора Енгельсона та Трейсі / Instagram / @jesslacher

Особисте життя продюсера Тревора Енгельсона

Як відомо, Тревор Енгельсон освідчився Трейсі Курланд у червні 2018 року. Познайомилась пара на роботі, адже дівчина була його особистим консультантом з правильного харчування. Одружитись із донькою успішного банкіра, який є мультимільйонером у США, Тревор Енгельсон вирішив за 2 тижні після королівського весілля принца Гаррі та Меган Маркл. На той момент, за інформацією західних ЗМІ, він зустрічався з Трейсі близько року.

А от щодо Меган Маркл, то разом із Тревором вона прожила 2 роки. Однак їхній роман був значно довшим: Тревор Енгельсон не наважувався зробити пропозицію акторці 8 років. Наразі Меган щасливо заміжня із принцом Гаррі та спільно із ним виховує новонародженого сина Арчі Харрісона.