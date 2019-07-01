Екс-дружина Аділя Рамі прокоментувала скандальні звинувачення від Памели Андерсон

Скандальний розрив стосунків 51-річної моделі Памели Андерсон і 33-річного футболіста Аділя Рамі набирає все більшого розмаху. Днями запальна американка звинуватила екс-коханого у домашньому насиллі. На такі резонансні заяви вирішила вперше відреагувати колишня дружина спортсмена – Сідоні Б'ємонт.

Відповідну заяву жінка розмістила на своїй офіційній сторінці в Instagram. Сідоні заявила, що за 6 років подружнього життя ніколи не бачила агресії в поведінці Аділя Рамі. Тому всі звинувачення Памели Андерсон виглядають для неї абсурдно.

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"Я можу засвідчити, що упродовж 6 років спільного життя з Аділем він ніколи не наражав мене фізичному насильству і ніколи не був "істеричним" або навіть "патологічно ревнивим", як його описують зараз. Якби все це було, то він не мав би можливості проводити час з нашими спільними дітьми. Бачити, як моє особисте життя обливають брудом у мережі, без болю я не можу. Те, що відбувається з усіма нами – це страждання", – зазначила Сідоні Б'ємонт.

Що відомо про скандал за участю Аділя Рамі та Памели Андерсон

25 червня 2019 року американська модель Памела Андерсон остаточно розірвала стосунки з футболістом Аділем Рамі. Про це вона заяви на офіційній сторінці в Instagram. За її словами, упродовж 2 років їхнього роману Аділь Рамі вів "подвійне життя", маючи стосунки з екс-дружиною. Дізнавшись про зраду, Памела Андерсон забрала свої речі з розкішного маєтку спортсмена та повернулась до Лос-Анджелеса.

Це так важко прийняти. Останні два роки мого життя були великою брехнею. Мене обманули, змусили повірити, що у нас було "велике кохання". Я спустошена, дізнавшись про це декілька днів тому... Він брехав всім. Як таке можливо – контролювати два жіночих серця і думки – я впевнена, були й інші. Він чудовисько!

– заявила Памела Андерсон.

Ситуацію вирішив прокоментувати і Аділь Рамі, який обрав для допису досить стриману форму. Він зізнався, що завжди буде мати велику повагу до Памели Андерсон, бо за час їхнього спілкування вона стала особливою жінкою в його житті. А от "подвійним життям" його екс-кохана називає його спілкування з екс-дружиною та дітьми.

"Розставання ніколи не буває легким. І часто в такий час сильні емоції беруть гору... На конкретну ситуацію, про зради, я все ж хочу пролити світло. Для себе я вважаю неможливим вести подвійне життя. Я лише намагаюся зберегти стабільні стосунки зі своїми дітьми і їхньою матір'ю Сидоні, яку я також глибоко поважаю. Мабуть, я повинен був бути більш "прозорим" у цих стосунках", – зауважив Аділь Рамі.

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Після такого допису Памела Андерсон вирішила розпалити ще більше суперечку в мережі. Зірка заявила, що Аділь Рамі був дуже жорстоким з нею. За словами Памели, вона неодноразово ставала жертвою домашнього насилля.

"Часом він був дуже жорстокий до мене. Він тягав мене за волосся, це було в Лос-Анджелесі минулого літа. Тому, що я залишила його, відправившись в готель після фотосесії. Він також пошкодив мені обидві руки. Мені довелося йти в лікарню, оскільки болі були дуже сильними. Я не могла писати або відкрити пляшку води. Лікарям довелося приспати мене, щоб зробити ін'єкцію", – заявила Памела Андерсон.