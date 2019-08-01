Екс-дружина Майкла Джексона Ліза Марі Преслі напише про нього книгу, в якій розкриє всі секрети

Донька Елвіса Преслі, яка у 90-х роках була дружиною легендарного Майкла Джексона, вирішила відкрити таємні двері у шафу зі скелетами свого екс-чоловіка. 51-річна Ліза Марі випустить книгу про життя з поп-королем, описані події у якій обіцяють шокувати їхніх фанатів.

Скандали навколо відвертого фільму про Майкла Джексона, де герої розповіли власні історії і про його потяг до маленьких хлопчиків "Залишаючи Неверленд" лише притихли. Однак його екс-дружина Ліза Марі Преслі знову обіцяє забезпечити вражаючі факти про спільне життя. Про це повідомляє видання The Sun.

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51-річна донька культового співака, короля рок-н-ролу, легендарного Елвіса Преслі одружилася з Майклом Джексоном, якого називали королем поп-музики, у 1994 році. Їхній шлюби тривав всього два роки, у 1996 році вони розлучилися, саме тому всі фанати говорили про те, що їхнє одруження було піар-ходом і не більше, ніж рекламою для них двох.



Ліза Марі Преслі та Майкл Джексон / Instagram / @lisa_mariepresley

Зараз Лізі Марі Преслі 51 рік і за її плечима три шлюби, однак лише про два роки спільного життя з Майклом Джексоном вона вирішила написати книгу, яку, за її словами, наповнить "вибуховими таємницями". Співачка підписала контракт з популярним видавництвом Gallery Books, сума якого становить 3 мільйони доларів.

Варто відзначити, що, ймовірно, Ліза Марі розповість про причини розлучення зі співаком, адже в інтерв'ю з Опрою Уінфрі у 2010 році вона зізналася, що в їхніх відносинах був один важливий драматичний момент, після якого їй довелося прийняти складне рішення.