Екс-дружина Майкла Джексона зізналась про відсутність сексу і штучне запліднення дітей

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Майкл Джексон з Деббі Роу
Майкл Джексон з Деббі Роу / The Sun

Колишня дружина поп-короля музики Майлка Джексона, Деббі Роу, заявила, що ніколи не мала сексу з чоловіком, з яким перебувала у шлюбі з 1996 по 1999 рік. А їхні діти – модель Періс Джексон і син Майкл Джексон-молодший народились в результаті штучного запліднення, а не від природнього контакту.

Після гучного скандалу навколо стрічки "Залишаючи Неверленд" (Leaving Neverland) про Майкла Джексона, в мережі почило виникати все більше розмов про його минуле. Одною з тих, хто поділилась давніми спогадами, стала колишня дружина Джексона Деббі, яка заявила, що ніколи не займалась сексом зі своїм чоловіком.

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У виданні The Sun вона також розповіла, що співак її використав як "інкубатор", оскільки вона проходила процедуру штучного запліднення.

"Вони запліднили мене точно так само, як я роблю це зі своїми кіньми. Це було дуже технічно", – шокувала мережу Роу.

Майкл Джексон
Майкл Джексон з Деббі Роу і дітьми / The Sun

Екс-дружина також припускає, що діти Періс і Майкл можуть бути не від співака, адже під час запліднення могла використовуватися сперма іншого донора, а не Майкла. Питання схожості дорослих дітей та Майкла Джексона вже давно ставилось під сумнів у пресі, адже обоє дітей світлошкірі, світловолосі та з блакитними очима. Наразі Періс Джексон 20 років, а Майклу – 22.

​Періс та Майкл Джексони
Періс та Майкл Джексони / Instagram / @princejackson

Що відомо про скандальну кінострічку "Залишаючи Неверленд"?Прем'єра фільму в США відбулась ще вкінці січня 2019 року. Перед виходом стрічки родичі Майкла Джексона заперечували усі факти документального фільму, називаючи їх неправдивими. У самому ж фільмі американського каналу HBO розповідається про двох чоловіків – 41-річного Уейда Робсона і 37-річного Джеймса Сейфчака, які звинувачують Майкла Джексона в педофілії. За їхніми словами, сексуальне насильство зі сторони співака відбувалось багато років тому, коли вони були маленькими. На той час їм було по 10 і 7 років відповідно.

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Музика Періс Джексон Майкл Джексон Скандал
Джерело: 24 Канал
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