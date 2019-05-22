Екс-дружина Потапа Ірина Горова розповіла про провал гурту "Время и Стекло"
Героїнею нового випуску програми "Слава+" стала колишня дружина Потапа Ірина Горова. Під час розмови з ведучим вона розповіла про невдачі на продюсерському шляху, а саме про провал популярної групи "Время и Стекло".
Зірковою гостею нового випуску програми "Слава +", яка щовівторка виходить на YouTube-каналі "Люкс ФМ" стала продюсер і бізнесвумен Ірина Горова. У своєму інтерв'ю вона розповіла про дружбу з колишніми, про подібність з Надею Дорофеєвою, а також про провали такого популярного гурту "Время и Стекло".
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За словами екс-дружини Потапа, вони протягом 4 років працювали з гуртом у неправильному напрямку і відповідно співпраця давала мало результатів.
Ми намагалися клонувати "Потапа і Настю". Це був успіх, це була командна робота. Настя – красива, Потап – пише і є кльовою, харизматичною людиною на сцені. У мене з офісом правильні продажі, правильне позиціювання. Ми разом з Потапом вкладали гроші в цей проект, його розвивали. Ми вважали, що потрібно для щастя ще одного хлопчика і дівчинку. Там вона красива і тут вона красива, там він репчик читає і тут. Ще й один автор,
– зізналася Ірина Горова.
Ірина Горова в гостях програми "Слава+" / Прес-служба
Проте, як зазначає, продюсер, це і стало їхньою головною помилкою. Адже неможливо створити один і той самий продукт, клонуючи, особливо у творчому напрямку. Ірина Горова зізналася, що у них з Потапом була думка закрити проект, адже попри знаменитість, гіперпопулярності у гурту не було. Але останній шанс, який вони вирішили дати гуртові, повністю змінив перебіг подій.
Ми вирішили, що запишемо останній трек і виділимо 10 тисяч на зйомку кліпу. І ось звідти з'явилася пісня "505",
– підкреслила бізнесвумен.
Після чого додала, що вони з Потапом абсолютно не причетні до створення треку. Вони дозволили своїм підопічним відкритися і тим самим знайшли ключ до успіху гурту.
Ірина Горова в гостях програми "Слава+" / Прес-служба
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