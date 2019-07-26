Екс-дружина Потапа заінтригувала мережу романтичним фото з солістом Rammstein

Продюсерка та екс-дружина українського репера Потапа (Олексія Потапенка), Ірина Горова, не на жарт розбурхала мережу новим фото. На ньому жінка сидить в обіймах Тілля Ліндеманна і цілує його в щоку.

Окрім почуттів на публіку, Ірина Горова зізналась у дописі в Instagram, що закохана у Тілля. Світлину було зроблено в столиці Азербайджану, Баку, де прогримів перший день російського фестивалю "Жара".

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Тілль Ліндеманн та Ірина Горова / Instagram / @gorovaya_irina

Користувачі не розуміють, чи це просто жарт і дружній вияв почуттів, чи це оголошення про новий роман у шоу-бізнесі. Фанати вже жартують, що "Німецькі газети не встигають складати романи", однак таке неочікуване фото і справді спричинило багато дискусій.

Що цікаво, саме на цьому фестивалі 2 роки тому Тілль Ліндеманн закрутив роман з іншою українською жінкою – співачкою Світланою Лободою, яка живе в Росії. А згодом артистка народила доньку Тільду, однак батька дитини вона до сьогодні не називає. Фанати припускають, що саме Ліндеманн і є батьком другої дитини Лободи.



Тілль Ліндеманн та Світлана Лобода у 2017 році / Фото із соцмереж

Фанати в мережі не залишились осторонь цієї пікантної теми і почали жартувати, що "Після такого фото Лобода завагітніла", "Дивіться, Лобода вже народила, ви наступна", "Лобода фоткала?", "Через 7 місяців буде милий кліп з танцюючими вагітними жінками", "Вони вагітніють від одного його погляду", "Фотка заряджена на вагітність "," Обережно, Лобода вже народила після спільного фото".

Що відомо про особисте життя Ірини Горової та Тілля Ліндеманна?

Ірина Горова і Потап познайомилися, коли вона ще працювала у банківській сфері, а Потап навчався і лише починав захоплюватися музикою. За її словами, вона почала підштовхувати його до того, щоб він почав працювати. Після цього він влаштувався працювати ді-джеєм і почав писати тексти і музику. Вони почали працювати разом над проектом Mozgi Entertainment. У 1999 році вони одружилися, а у 2008 у них народився син Андрій. У 2014 році вони за згодою двох таємно розлучилися, однак продовжували разом з’являтися на публіці і про розпад їхньої пари стало відомо через кілька років.

На весіллі в Потапа і Насті Каменських була також й Ірина, але в компанії чоловіка Євгенія Артюхова, з яким обмінювалась поцілунками та обіймами.



Ірина Горова з бойфрендом на весіллі Потапа і Насті / Скріншот

Щодо 56-річного Тілля Ліндеманна, то він офіційно розлучений. У нього є дві дочки — Нелі та Марія-Луїза від різних шлюбів. У 2007 році старша донька Нелі народила музикантові онука – Фріца Фіделя. Останніми роками він активізувався як у творчості, так і в особистому житті. Після фестивалю "Жара" у 2017 році німця-артиста часто побачили на таємних побаченнях зі Світланою Лободою, а в березні 2018 року з'явились перші чутки про другу вагітність виконавиці. В кінці травня вона народила доньку Тільду, яку, за чутками ЗМІ, було названо в честь соліста Rammstein. Вона публікувала фото маляти з рукою невідомого чоловіка, однак спростовувала всі чутки про її заміжжя.



Світлана Лобода з Тіллем і першою донькою Євангеліною / Super!