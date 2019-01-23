Екс-хлопець Ріанни грубо прокоментував звинувачення у груповому зґвалтуванні

566 Читать новость на русском
Кріс Браун
Кріс Браун / www.gettyimages.com

Американський R&B співак Кріс Браун, якого заарештували в Парижі в понеділок, 21 січня, через звинувачення у груповому згвалтуванні, прокоментував інцидент.

Напередодні 24-річна дівчина, ім'я якої невідоме, подала позов проти Кріса Брауна, заявивши, що він згвалтував її в одному з паризьких готелей 15 січня.Вона стверджує, що познайомилася зі співаком в нічному клубі Le Crystal, що розташований неподалік від Єлисейських полів. Після цього Кріс, за словами імовірної жертви, запросив дівчину в свій номер у готелі Mandarin Oriental, де скоїв злочин.

Читайте також: Секс-скандал в армії: на Хмельниччині полковник домагався підлеглої

Кріс Браун публічно відреагував на звинувачення і опублікував на своїй сторінці в Instagram світлину з написом "Ця с*чка бреше".

Я хочу розставити крапки над і. Це повна брехня. Стосовно моєї дочки (Кріс виховує чотирирічну дочку Роялті, – 24 канал) та родини це вкрай нешанобливо. І це йде всупереч з моїм характером і моральними принципами,
– додав співак.

До слова, поліція відпустила Кріса без висунення звинувачень. Так, артист може вільно залишити Францію, однак розслідування ще триває.


Публікація Кріса Брауна в Instagram / Скріншот

Додамо, Кріс Браун вже неодноразово притягувався до кримінальності. У 2009 році він зізнався у нападі на Ріанну напередодні Греммі, через що був засуджений на п'ять років випробувального терміну і протягом 180 днів відпрацьовував громадські роботи. У 2013 році він був учасником ДТП в Лос-Анджелесі, за що отримав 1000 годин громадських робіт. Того ж року його заарештували за побиття чоловіка, який намагався сфотографуватися з ним. У 2017 році реперу було наказано триматися якомога далі від колишньої подруги Karrueche Tran після того, як його звинуватили у побитті і погрозах у її сторону.

Теги: LifeStyle Секс-скандал Скандал Музика Ріанна
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
"Маленьке чорне плаття": які кутюрні образи підготував Chanel у новому сезоні – фото
22 січня 15:32 "Маленьке чорне плаття": які кутюрні образи підготував Chanel у новому сезоні – фото
1274
Східний гороскоп на 2019 рік Жовтої Земляної Свині
22 січня 12:05 Східний гороскоп на 2019 рік Жовтої Земляної Свині
11025
#10YearsChallenge: найсмішніші меми січня
21 січня 20:10 #10YearsChallenge: найсмішніші меми січня
1888
Перша модниця США: найефектніші образи Меланії Трамп
21 січня 19:49 Перша модниця США: найефектніші образи Меланії Трамп
3759
Китайський Новий рік 2019: особливості святкування
21 січня 18:08 Китайський Новий рік 2019: особливості святкування
Настя Сукач 5370
Водохреще в Україні: як зірки привітали прихильників зі святом
19 січня 19:43 Водохреще в Україні: як зірки привітали прихильників зі святом
2616
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук