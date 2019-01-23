Екс-хлопець Ріанни грубо прокоментував звинувачення у груповому зґвалтуванні

Американський R&B співак Кріс Браун, якого заарештували в Парижі в понеділок, 21 січня, через звинувачення у груповому згвалтуванні, прокоментував інцидент.

Напередодні 24-річна дівчина, ім'я якої невідоме, подала позов проти Кріса Брауна, заявивши, що він згвалтував її в одному з паризьких готелей 15 січня.Вона стверджує, що познайомилася зі співаком в нічному клубі Le Crystal, що розташований неподалік від Єлисейських полів. Після цього Кріс, за словами імовірної жертви, запросив дівчину в свій номер у готелі Mandarin Oriental, де скоїв злочин.

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Кріс Браун публічно відреагував на звинувачення і опублікував на своїй сторінці в Instagram світлину з написом "Ця с*чка бреше".

Я хочу розставити крапки над і. Це повна брехня. Стосовно моєї дочки (Кріс виховує чотирирічну дочку Роялті, – 24 канал) та родини це вкрай нешанобливо. І це йде всупереч з моїм характером і моральними принципами,

– додав співак.

До слова, поліція відпустила Кріса без висунення звинувачень. Так, артист може вільно залишити Францію, однак розслідування ще триває.



Публікація Кріса Брауна в Instagram / Скріншот

Додамо, Кріс Браун вже неодноразово притягувався до кримінальності. У 2009 році він зізнався у нападі на Ріанну напередодні Греммі, через що був засуджений на п'ять років випробувального терміну і протягом 180 днів відпрацьовував громадські роботи. У 2013 році він був учасником ДТП в Лос-Анджелесі, за що отримав 1000 годин громадських робіт. Того ж року його заарештували за побиття чоловіка, який намагався сфотографуватися з ним. У 2017 році реперу було наказано триматися якомога далі від колишньої подруги Karrueche Tran після того, як його звинуватили у побитті і погрозах у її сторону.