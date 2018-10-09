Екс-холостяк Дмитро Черкасов вперше став батьком

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Дмитро і Олександра Черкасови
Дмитро і Олександра Черкасови / Instagram / @dmitriy_cherkasov_

Відомий український плавець та учасник популярного телевізійного проекту "Холостяк-7" на каналі "СТБ" вперше став батьком – у нього народився син. Про це колишній холостяк повідомив на власній сторінці в соціальній мережі Instagram.

Щаслива новина вже облетіла всі соціальні мережі. На першому фото щасливий татусь стоїть над новонародженим хлопчиком, якого разом з коханою Олександрою він назвав Марком.

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"Мій найщасливіший день у житті. My best day ever! (Найкращий день в житті, – LifeStyle 24) Кохана, дякую за сина!", – залишив емоційний допис під світлиною 31-річний Дмитро Черкасов.

Дмитро Черкасов став батьком
Дмитро Черкасов з новонародженим сином Максимом / Instagram / @dmitriy_cherkasov_

Своїм щастям поділилась у соціальній мережі й Олександра, яка зізналася, що пологи пройшли легко: "Син, дякую за швидкі і легкі роди! Дмитре, спасибі тобі за цього богатиря. Марк".

 

Що відомо про роман Дмитра Черкасова та Олександри?

Після телепроекту Дмитро Черкасов не зміг побудувати щасливих стосунків з переможницею шоу Лідою Немченко, але все ж зміг знайти власне щастя. В інтерв’ю для журналу "Отдохни" у жовтні 2018 року він зізнався, що саме телевізійний проект допоміг знайти йому щастя. Тоді ж його кохана побачила спортсмена у фіналі проекту "Холостяк-7", зайшла на його сторінку в Instagram, лайкнула фото і написала. Вже через місяць вони вперше зустрілися. Так і почався їхній роман.

 

22 вересня 2018 року стало відомо, що молоді люди одружились, проте тоді Дмитро приховував свою кохану від очей громадськості. Лише в жовтні у новому інтерв’ю для журналу він вперше показав обраницю та вразив усіх – на той час Олександра очікувала від нього дитину. Це перша дитина для Дмитра і друга для Олександри – у неї підростає син Тимофій від попередніх стосунків.

 

Новий дев'ятий сезон романтичного шоу "Холостяк" стартує 8 березня 2019 року. Головним героєм-холостяком стане відомий телеведучий і головний редактор журналу XXL – 31-річний Микита Добринін.

Теги: Новини України LifeStyle Діти і неповнолітні
Джерело: 24 канал
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