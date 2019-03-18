Екс-коханка Брукліна Бекхема показала провокативний образ на червоній доріжці: фото

881 Читать новость на русском
Лексі Вуд
Лексі Вуд / www.gettyimages.com

Канадська модель і зірка Playboy Лексі Вуд, з якою у 2018 році Бруклін Бекхем зрадив своїй дівчині Хлої Морец, завітала у відвертому вбранні на церемонію нагородження премії The Daily Front Row Fashion LA Awards у Лос-Анджелесі.

Екс-пасія сина Вікторії і Девіда Бекхемі продемонструвала епатажний образ на червоній доріжці. Леслі одягнула прозору сукню, яка прикрашена червоними квітами і бежевий боді під неї.

Читайте також: Ми разом проти світу: Бруклін Бекхем відвіз кохану Хану Кросс у Париж – романтичні фото

Відтак модель Playboy продемонструвала свою фігуру і позувала перед об'єктивами папараці зі всіх ракурсів. Завершили образ дівчини прозорі босоніжки на чорних підборах.

Лексі Вуд
Лексі Вуд / Getty Images

Читайте також: Бруклін Бекхем розійшовся з дівчиною через модель Playboy: що про неї відомо

Лексі Вуд
Лексі Вуд / Getty Images

 

 

blog_ava
Перехід на літній час 2019: коли переводять годинники в Україні
18 березня
84749
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Еротика Бруклін Бекхем Мода
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Українське кіно: список та трейлери найкращих фільмів, що вийдуть у 2019 році
18 березня 20:00 Українське кіно: список та трейлери найкращих фільмів, що вийдуть у 2019 році
Марія Бондар 8683
Люку Бессону – 60: топ-5 найкращих фільмів легендарного кінорежисера
18 березня 18:21 Люку Бессону – 60: топ-5 найкращих фільмів легендарного кінорежисера
849
День весняного рівнодення 2019: дата і точний час
18 березня 17:21 День весняного рівнодення 2019: дата і точний час
368
Початок Великого посту 2019: історія та правила дотримання
18 березня 15:21 Початок Великого посту 2019: історія та правила дотримання
15289
Голос країни 9: всі учасники шоу, які зуміли вразити зіркових суддів на кастингу
18 березня 13:31 Голос країни 9: всі учасники шоу, які зуміли вразити зіркових суддів на кастингу
Юлія Михайлова 3349
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук