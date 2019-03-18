Екс-коханка Брукліна Бекхема показала провокативний образ на червоній доріжці: фото

Канадська модель і зірка Playboy Лексі Вуд, з якою у 2018 році Бруклін Бекхем зрадив своїй дівчині Хлої Морец, завітала у відвертому вбранні на церемонію нагородження премії The Daily Front Row Fashion LA Awards у Лос-Анджелесі.

Екс-пасія сина Вікторії і Девіда Бекхемі продемонструвала епатажний образ на червоній доріжці. Леслі одягнула прозору сукню, яка прикрашена червоними квітами і бежевий боді під неї.

Читайте також: Ми разом проти світу: Бруклін Бекхем відвіз кохану Хану Кросс у Париж – романтичні фото

Відтак модель Playboy продемонструвала свою фігуру і позувала перед об'єктивами папараці зі всіх ракурсів. Завершили образ дівчини прозорі босоніжки на чорних підборах.



Лексі Вуд / Getty Images

Читайте також: Бруклін Бекхем розійшовся з дівчиною через модель Playboy: що про неї відомо



Лексі Вуд / Getty Images