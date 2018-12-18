Екс-модель заявила, що в 16 років закрутила роман з легендарним режисером Вуді Алленом

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Вуді Аллен опинився в центрі секс-скандалу
Вуді Аллен опинився в центрі секс-скандалу / www.theatlantic.com

Хвиля секс-скандалів у Голлівуді знову докотилась до легендарного режисера Вуді Аллена. Колишня модель та акторка Крістіна Енглхардт закрутила роман з чоловіком у 1976 році, коли їй було всього 16 років, а Аллену – 41.

Як повідомляють журналісти The Hollywood Reporter, роман екс-манекенниці з Вуді Алленом тривав 8 років. Про це представники ЗМІ довідались з неопублікованих чернеток, які мали ввійти до мемуарів Крістіни Енглхардт.

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Молода та ефектна білявка підійшла до знаменитого режисера в одному з барів Нью-Йорка зі словами: "Ви вже дали досить багато автографів, а ось мій!" Крістіна Енглхардт дала серветку зі своїм номером телефону. Так, за словами екс-моделі, розпочались її 8-річні стосунки з Вуді Алленом. Дівчина не приховувала від Вуді Аллена свого віку, тому він знав, що переступає закон. Окрім цього, вона не шкодує про роман з режисером. 

Я не атакую ​​Вуді, а розповідаю історію кохання, завдяки якій я стала тією, ким я є тепер. Я ні про що не шкодую,
– заявила Крістіна Енглхардт.

Секс-скандал за участю Вуді Аллена
Секс-скандал за участю Вуді Аллена / The Hollywood Reporter

Зустрічались закохані таємно, у секретній квартирі Вуді Аллена в Нью-Йорку. Після 4 років роману легендарний режисер познайомив екс-модель зі своєю "офіційною" обраницею – Мією Ферроу. Це стало справжнім шоком для Крістіни, однак вона не припинила стосунків з Алленом. 

"Мені було дуже боляче. Але я не могла знайти в собі мужність, щоб піти. Якби я пішла, це б означало кінець всьому. Зараз розумію, що саме так і повинна була вчинити, але тоді лише одна думка, що Вуді зникне з мого життя, приводила мене в жах. Тому я залишилася", – розповіла Крістіна Енглхардт.

Окрім цього, журналісти знайшли листівку, яку Вуді Аллен подарував дівчині на новорічні свята, що може бути доказом скандальної заяви. 


Різдвяна листівка для екс-моделі / The Hollywood Reporter

Нагадаємо, що прийомна дочка Вуді Аллена – Ділан Ферроу – стверджує, що у віці 8 років стала жертвою сексуального насильства. Сам режисер цю інформацію спростовував, зазначаючи, що це неправда. У 1993 році судді визнали його невинним, а звинувачення – хибними. Згодом прийомний син режисера Мозес Ферроу звинувачував дружину Вуді Аллена, Мію Ферроу, в жорстокому емоційному і фізичному поводженні з дітьми.

Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд Секс-скандал Вуді Аллен
Джерело: Lifestyle
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