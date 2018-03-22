Екс-наречений Періс Хілтон хоче повернути її будь-якою ціною, – ЗМІ

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Періс Хілтон та Кріс Зілка
Періс Хілтон та Кріс Зілка / www.gettyimages.com

Колишній наречений Періс Хілтон після розриву стосунків досі має почуття до неї. Кріс Зілка прагне повернути зірку будь-якою ціною.

Як повідомили інсайдери видання The Daily Mail, несподівано для всіх Кріс Зілка вирішив боротись за свої почуття. І хоч Періс Хілтон аж ніяк не прагне бачити екс-коханого після гучних заяв про повернення каблучки, актор готовий на все, аби знову бути поряд з зіркою. 

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Він все ще закоханий у Періс і мріє тільки про те, щоб повернути її, 
– розповів інсайдер.

У розмові з друзями Кріс Зілка навіть зізнався, що "Періс – кохання всього його життя". Відтак актор-початківець з українським корінням прагне будь-якою ціною повернути кохану. 

Окрім цього, інсайдери прокоментували чутки про новий роман Кріса Зілки. Днями папараці сфотографували його на прогулянці з чарівною брюнеткою. Однак джерела запевнили, що це всього лише подруга Кріса, з якою він пообідав у Лос-Анджелесі. 

Чому Періс Хілтон скасувала заручини з Крісом Зілкою

Періс Хілтон та Кріс Зілка були чи не найефектнішою парою американського шоу-бізнесу. Закохані щоразу демонстрували свої почуття на публіці, ніжно обіймаючи чи цілуючи один одного. Тому новина про заручини пари стала справжнім святом для їх прихильників. 

Однак Періс Хілтон щоразу переносила дату весілля, зазначаючи, що її кар'єра займає надто багато вільного часу, тому вона не може зайнятись підготовкою до урочистої церемонії. Згодом пара остаточно погодила, що весілля відбудеться у листопаді 2018 року. 

Після чергового перенесення церемонії Періс Хілтон та Кріс Зілка заявили, що розходяться. Світська левиця та ді-джей зізналась, що "їхні почуття віджили своє", тому немає змісту продовжувати стосунки. А от Кріса турбували не почуття, а доля коштовної каблучки, яку він подарував коханій на заручини. Інсайдери заявляли, що актор хоче її повернути та готовий звернутись за допомогою до суду. 

На такі заяви миттєво відреагувала Періс Хілтон. Під час одного з шоу вона розповіла, що екс-наречений не витратив ні цента на обручку, оскільки коштовність з чималим каменем для неї виготовив ювелір Майкл Грінемс. Прикрасу за 2 мільйони доларів вона залишила собі та додала, що на початку їх стосунків Кріс Зілка мав на рахунку 300 тисяч доларів, тому не міг навіть дозволити собі такі витрати. Водночас статки Періс сягали 4 мільйонів доларів. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Paris Hilton (@parishilton)

 

Теги: LifeStyle Періс Хілтон Зіркові розлучення
Джерело: Lifestyle
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