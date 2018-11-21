Екс-наречений Періс Хілтон вимагає повернути йому каблучку за 2 мільйони доларів, – ЗМІ

Світська левиця, модель та ді-джей Періс Хілтон розірвала стосунки зі своїм нареченим Крісом Зілкою. Однак на цьому їх спілкування не завершується.

За інформацією TMZ, актор звернувся до Періс Хілтон з вимогою повернути йому каблучку, яку зірка отримала на заручини. Вартість прикраси сягає 2 мільйонів доларів, відтак дарувати коштовність Кріс Зілка не має наміру.

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Інсайдери таблоїда запевняють, що голлівудський актор налаштований рішуче. Відтак у випадку, якщо Періс Хілтон відмовиться виконувати його вимогу, чоловік може звернусь за допомогою до суду. При цьому екс-наречений зірки матиме значно більше шансів виграти, адже, згідно із законом штату Каліфорнії, після скасування заручин наречена повинна повернути прикрасу.



Каблучка Періс Хілтон / TMZ

Нагадаємо, що взимку 2018 року Кріс Зілка освідчився Періс Хілтон, подарувавши їй обручку з діамантом у 20 каратів. Вартість каблучки сягала двох мільйонів доларів. Згодом вони запланували весільну церемонію на 11 листопада 2018 року. Однак світська левиця вирішила перенести дату шлюбу на наступний рік, пояснивши це божевільним графіком. Тепер, як виявилося, весілля зовсім не буде.