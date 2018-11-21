Екс-наречений Періс Хілтон вимагає повернути йому каблучку за 2 мільйони доларів, – ЗМІ

709 Читать новость на русском
періс Хілтон розірвала заручини з Крісом Зілкою
періс Хілтон розірвала заручини з Крісом Зілкою / www.usmagazine.com

Світська левиця, модель та ді-джей Періс Хілтон розірвала стосунки зі своїм нареченим Крісом Зілкою. Однак на цьому їх спілкування не завершується.

За інформацією TMZ, актор звернувся до Періс Хілтон з вимогою повернути йому каблучку, яку зірка отримала на заручини. Вартість прикраси сягає 2 мільйонів доларів, відтак дарувати коштовність Кріс Зілка не має наміру. 

Читайте також: 75-річний Роберт де Ніро розлучився з дружиною, – ЗМІ

Інсайдери таблоїда запевняють, що голлівудський актор налаштований рішуче. Відтак у випадку, якщо Періс Хілтон відмовиться виконувати його вимогу, чоловік може звернусь за допомогою до суду. При цьому екс-наречений зірки матиме значно більше шансів виграти, адже, згідно із законом штату Каліфорнії, після скасування заручин наречена повинна повернути прикрасу. 


Каблучка Періс Хілтон / TMZ

Нагадаємо, що взимку 2018 року Кріс Зілка освідчився Періс Хілтон, подарувавши їй обручку з діамантом у 20 каратів. Вартість каблучки сягала двох мільйонів доларів. Згодом вони запланували весільну церемонію на 11 листопада 2018 року. Однак світська левиця вирішила перенести дату шлюбу на наступний рік, пояснивши це божевільним графіком. Тепер, як виявилося, весілля зовсім не буде.

Теги: LifeStyle Зіркові розлучення Періс Хілтон
Джерело: Lifestyle
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Чи вигідно купляти одяг у Чорну п’ятницю? Секрети шопінг-експерта
сьогодні 18:00 Чи вигідно купляти одяг у Чорну п’ятницю? Секрети шопінг-експерта
Юлія Девда 126
Хто переможе в шоу "Танці з зірками 2018"? Ваша думка
20 листопада 09:01 Хто переможе в шоу "Танці з зірками 2018"? Ваша думка
6921
Міккі Маус – найстаріша в світі миша
19 листопада 20:02 Міккі Маус – найстаріша в світі миша
Борис Немировський 607
Х-фактор 9 сезон: список учасників, які потрапили в прямі ефіри
19 листопада 17:17 Х-фактор 9 сезон: список учасників, які потрапили в прямі ефіри
1873
Як очистити пори обличчя в домашніх умовах: ефективні способи
19 листопада 11:32 Як очистити пори обличчя в домашніх умовах: ефективні способи
2872
Мартіну Скорсезе – 76: найкращі фільми видатного кінорежисера
17 листопада 18:55 Мартіну Скорсезе – 76: найкращі фільми видатного кінорежисера
Анастасія Ковач-Петрушенко 3596
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук