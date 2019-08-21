Екс-солістка гурту "ВІА Гра" Міша Романова взяла участь в еротичній фотосесії: 18+

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Міша Романова в еротичній зйомці
Міша Романова в еротичній зйомці / Instagram / @misharomanova

Колишня учасниця гурту "ВІА Гра" Міша Романова розбурхала мережу. Артистка опублікувала серію фото, на яких постала оголеною.

Еротичні знімки Міші Романової з'явились на її офіційній Instagram-сторінці, зібравши за лічені години тисячі вподобань. Співачка позувала повністю голою у ванній, прикриваючи інтимні місця. 

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У дописах до знімків Міша Романова використала романтичні фрази, додавши хештег Maxim. Співачка готує до випуску нову пісню з такою назвою, а загадкові слова про чоловіка – це фрагменти майбутнього треку. В одному з дописів Міша Романова вказала дату прем'єри треку – 23 серпня.

Водночас чимало прихильників співачки припустили, що еротична фотосесія є своєрідним зверненням екс-солістки гурту "ВІА Гра" до Макса Барського. Зірок часто у ЗМІ називали парою, проте усі чутки про роман вони щоразу спростовували. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Убиваешь словно никотин Ты мое сердце, Максим... #MAXIM

Допис, поширений Misha Romanova (@misharomanova)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Не говоришь мне комплименты А я стараюсь для тебя #MAXIM

Допис, поширений Misha Romanova (@misharomanova)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Эти неловкие моменты И повышаются тона #MAXIM

Допис, поширений Misha Romanova (@misharomanova)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23.08.19 #MAXIM

Допис, поширений Misha Romanova (@misharomanova)

Хто така Міша Романова? 
Українська співачка з Херсону, яка у 2013 році виграла у шоу "Хочу до "ВІА Гри". Спільно з Ерікою Герцег та Анастасією Кожевніковою вона стала солісткою популярного колективу. Упродовж 5 років Міша Романова виступала у складі поп-колективу, після чого розпочала сольну кар'єру. Наразі артистка записала 12 пісень, третина з яких – у дуеті з Максом Барських. 

blog_ava
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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Еротика
Джерело: LifeStyle 24
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