Екс-солістка гурту "ВІА Гра" Міша Романова взяла участь в еротичній фотосесії: 18+

Колишня учасниця гурту "ВІА Гра" Міша Романова розбурхала мережу. Артистка опублікувала серію фото, на яких постала оголеною.

Еротичні знімки Міші Романової з'явились на її офіційній Instagram-сторінці, зібравши за лічені години тисячі вподобань. Співачка позувала повністю голою у ванній, прикриваючи інтимні місця.

Читайте також: Екс-вокалістка "ВІА Гри" Міша Романова оголилась для глянцю: фото 18+

У дописах до знімків Міша Романова використала романтичні фрази, додавши хештег Maxim. Співачка готує до випуску нову пісню з такою назвою, а загадкові слова про чоловіка – це фрагменти майбутнього треку. В одному з дописів Міша Романова вказала дату прем'єри треку – 23 серпня.

Водночас чимало прихильників співачки припустили, що еротична фотосесія є своєрідним зверненням екс-солістки гурту "ВІА Гра" до Макса Барського. Зірок часто у ЗМІ називали парою, проте усі чутки про роман вони щоразу спростовували.

Хто така Міша Романова?

Українська співачка з Херсону, яка у 2013 році виграла у шоу "Хочу до "ВІА Гри". Спільно з Ерікою Герцег та Анастасією Кожевніковою вона стала солісткою популярного колективу. Упродовж 5 років Міша Романова виступала у складі поп-колективу, після чого розпочала сольну кар'єру. Наразі артистка записала 12 пісень, третина з яких – у дуеті з Максом Барських.