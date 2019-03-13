Екс-учасник дуету Modern Talking Дітер Болен повертається на сцену

Німецький виконавець та екс-учасник дуету Modern Talking Дітер Болен оголосив про свій перший концерт у Берліні 31 серпня. Він виступить один, без свого напарника Томаса Андерса.

Протягом останніх кількох років Дітер Болен входить в склад журі німецького талант-шоу "Німеччина шукає суперзірку", але тепер він знову вирішив заявити про себе як про виконавця. У виданні Deutsche Welle стало відомо, що він вийде на сцену після 16 років перерви. Це буде перший виступ з моменту розпаду гурту Modern Talking, щоправда без свого напарника Томаса Андерса, який вже прокоментував концерт Болена.

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"Так буде чесно, адже я ж теж виконую наші хіти без нього", – зазначив Андерс.

Варто додати, що до розпаду всесвітньо відомого дуету Modern Talking у 2003 році музиканти продали понад 120 мільйонів копій своїх альбомів. Одними з найвідоміших хітів дуету стали You're My Heart, You're My Soul; Brother Louie та Cheri Cheri Lady.

Modern Talking – Cheri Cheri Lady: дивитись відео онлайн

Що відомо про Modern Talking?Німецький музичний дует мав справжню світову славу і в середині 80-х років минулого століття був одним з найпопулярніших у шоу-бізнесі. Modern Talking було створено ще у 1984 році і з невеликою перервою у рік часу він успішно випускав нові хіти аж до 2003 року. У червні того ж року Дітер Болен та Томас Андерс дали у Берліні свій останній концерт. Відтоді виконавці займались поодинці сольною кар’єрою і брали участь в різних проектах.