Ексучасниця "Холостяка" Дар'я Квіткова натякнула на одруження: фото

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Нікіта Добринін зі своєю обраницею
Нікіта Добринін зі своєю обраницею / Instagram / @kvittkova

Обраниця "Холостяка-9" Нікіти Добриніна заінтригувала підписників . Дівчина оприлюднила фото однакових каблучок зі своїм коханим. Ймовірно, таємні заручини відбулися в квітні 2019 року.

Український телеведучий Нікіта Добринінн та 21-річна Дар'я Квіткова в стосунках більше року. Зіркова пара постійно підігріває зацікавленість аудиторії романтичними фото зі спільних подорожей. Глядачі реаліті-шоу "Холостяк" не втрачають надії, що хоч однин зірковий учасник поведе свою обраницю під вінець. 

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Допис, поширений Daria Kvitkova (@kvittkova)

Дар'я Квіткова неодноразово відповідала на питання про одруження своїм підписникам в соціальних мережах. Дівчина казала, що шлюб вони з Нікітою поки не планують. У фінальному випуску "Холостяк-9" телеведучий подарував дівчині каблучку й освідчився у коханні. 

Проте, вкотре спілкуючись зі своїми шанувальниками в інстаграмі, дівчина опублікувала фото їхніх з Нікітою рук. Головний акцент на світлині – однакові персні зіркової пари. Дар'я відзначила уважність фоловерів, які помітили цю деталь на попередніх фото. 


Дар'я Квіткова та Нікіта Добринін / Instagram / @kvittkova

Крім того, на світлині є дата – 16 квітня 2019 року. Прихильники припускають, що саме цього дня відбулися таємні заручини закоханих. На той час пара не могла афішувати своїх стосунків, адже фінал "Холостяка 9" вийшов в ефір лише наприкінці травня. 

Нагадаємо, що в першу річницю знайомства телеведучий та блогерка зробили однакове татуювання. Дар'я зізналась, що ініціатором був Нікіта Добринін. Саме він запропонував зробити парне тату, яке символізувало б їхнє кохання. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Daria Kvitkova (@kvittkova)

 

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Автор: Уляна Журба
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Холостяк 9 сезон дивитися онлайн Зіркові весілля
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