Екс-учасниця "ВІА Гри" Санта Дімопулос вагітна: чарівне фото

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Санта Дімопулос вагітна
Санта Дімопулос вагітна / Instagram / @santadimopulos

Колишня солістка популярного гурту "ВІА Гра" та модель Санта Дімопулос очікує на появу другої дитини. Знаменитість опублікувала перше фото, на якому засвітила округлий живіт.

Про вагітність 32-річна Санта Дімопулос заявила на своїй сторінці в Instagram. До несподіваного допису вона додала чорно-біле фото, на якому постала у розстебнутих штанах та білій сорочці. 

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Прийшов час поділитися з вами моїм щастям,
– зазначила Санта Дімопулос. 

За словами моделі, вона перебуває на 28 тижні вагітності, відтак друга дитина екс-солістки "ВІА Гри" мала б з'явитись вкінці серпня 2019 року. 

Досі знаменита українка приховувала свою вагітність, обираючи вдалі ракурси та пози для фото. Відтак жоден із прихильників не підозрював, що Санта Дімопулос очікує на появу другої дитини. 

Що відомо про особисте життя Санти Дімопулос

Першу популярність Санта Дімопулос отримала після участі у вокальному проекті "Фабрика зірок". Після цього артистка активно підкорювала шоу-бізнес у складі популярної групи "ВІА Гра". 

Однак не вокальна кар'єра принесла їй чималу славу, а скандальні стосунки з телеведучим Андрієм Джеджулою. Пара познайомилась у 2006 році на дні народження спільного друга. Санта Дімопулос та Андрій Джеджула жили у громадянському шлюбі та виховували спільного сина Даніеля. Після оголошення про розрив стосунків у 2010 році дитина залишилась жити зі своєю зірковою мамою. 

Через 2 роки Санта Дімопулос вийшла заміж за бізнесмена Володимира Самсоненка. Однак згодом модель заявила, що їхніх шлюб був фейком. Вже у 2015 році Санта Дімопулос пішла під вінець із співвласником мережі спортивних клубів Ігорем Кучеренко. Саме він є батьком її другої дитини. Немовля не буде первістком для чоловіка, адже від попередніх стосунків він уже виховує 3 дітей. 

 

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Теги: Новини України LifeStyle Зіркові мами
Джерело: LifeStyle 24
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