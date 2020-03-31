Екс-Зіанджа Зі Фамелу презентувала дебютну пісню

Співачка-трансгендер, учасниця восьмого сезону вокального шоу "Голос країни" Зі Фамелу, яка раніше була відома, як Зіанджа, представила першу пісню під новим псевдонімом.

Випуск дебютного синглу під новим сценічним ім'ям співачка анонсувала ще в лютому. Нарешті світ може почути композицію Fallen Angel. Її презентація відбулася на офіційному ютуб-каналі Зі Фамелу.

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Артистка розповіла, що пісню написала минулого року. Тоді вона переживала складний період. Така прониклива композиція припала до душі слухачам і вразила емоційністю та відвертістю.

Fallen Angel – це звичайна людина, це кожен із нас. Вона хворіє, у неї десятки питань на хвилину, вона любить піцу, має проблеми з безсонням і мріє про краще майбутнє. Колись ми всі були одним світлом, енергією, але ми повинні були впасти в цю щільну, важку і часто несправедливу реальність для нашого індивідуального, унікального досвіду,

– прокоментувала прем'єру Зі Фамелу у публікації в інстаграмі.

Зі Фамелу – Fallen Angel: слухайте пісню онлайн