Португальський журналіст Горге Арантес відреагував на скандальну заяву своєї ексдружини Джоан Роулінг про домашнє насильства, яке вона відчула на собі у шлюбі з чоловіком. Він розповів, що один раз її вдарив і більше це не повторювалось.

У британському виданні Daily Record журналісти розповіли, що Горге Арантес і справді піднімав руку на колишню дружину, але він досі не жаліє про те, що зробив.

До теми Джоан Роулінг зізналася, що пережила сексуальне насильство

Їй не слід було втягувати в цю ситуацію і мене. Не було жодного домашнього або сексуального насильства. Так, я вдарив її, але це не було насильством. Не було повторюваних випадків. І мені не шкода, що я її вдарив,

– заявив Арантес.

З чого почався скандал з Джоан Роулінг?

У своєму твіттері, де вона є активною користувачкою, авторка книг про Гаррі Поттера оскандалилась заявою щодо менструацій. Вона прокоментувала статтю "Точка зору: після COVID-19 потрібно створити більш справедливий світ для людей, які менструюють" неоднозначними словами, які негативно сприйняли ЛГБТ-спільноти. Жінку звинуватили у трансфобії – нетерпимості до транссексуалів.

Згодом письменниця намагалась виправдатись, що вона поважає трансгендерів і вивчає питання про зміну статі, але вона виросла жінкою, тому має право сприймати все так, як їй хочеться. Проти Роулінг виступили зірки фільмів "Гаррі Поттер" Деніел Редкліфф та Емма Вотсон. Згодом Джоан знову хотіла реабілітуватись в очах фанатів та зізналась, що протягом останніх 20 років відчуває тривогу, оскільки колись зазнала сексуальне насильство у стосунках та домашнє насильство у першому шлюбі.



Джоан Роулінг з першим чоловіком Горге Арантесом / Фото ExpressStar

Ще раніше бібліографи Роулінг висловлювали припущення, що їхній 13-місячний шлюб розпався через одну сварку, де чоловік вночі виставив її на вулицю і сильно вдарив. У шлюбі з чоловіком в неї народилась донька Джессіка Ізабель, з якою вона порадилась щодо того, чи варто кілька днів тому оголошувати, що вона страждала від домашнього насильства. Зараз же жінка перебуває у щасливому шлюбі з анестезіологом Ніллом Майклом Мюрреєм, у яких народилось двоє спільних дітей – донька Маккензі і син Гордон.