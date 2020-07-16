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Де поплавати на Буковині: цікаві локації
сьогодні , 18:36 Де поплавати на Буковині: цікаві локації
Юлія Турелик
Відпочинок у Болгарії: ціни та особливості курортів
сьогодні , 15:37 Відпочинок у Болгарії: ціни та особливості курортів
Юлія Турелик
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Прелюдія до екологічної катастрофи: Руслана емоційно виступила проти вирубки Карпат – відео
19:49, сьогодні Прелюдія до екологічної катастрофи: Руслана емоційно виступила проти вирубки Карпат – відео
Каньє Вест зареєструвався кандидатом у президенти США
16:42, сьогодні Каньє Вест зареєструвався кандидатом у президенти США
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Як випадковий збіг врятував життя Аді Роговцевій: цікаві факти про легенду кіно
12:02, сьогодні Як випадковий збіг врятував життя Аді Роговцевій: цікаві факти про легенду кіно
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