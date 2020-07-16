16 липня святкує свій день народження учасниця гурту "НеАнгели" Слава Камінська. Після розлучення співачку чуттєво привітав ексчоловік пластичний хірург Едгар Камінський. Він присвятив колишній допис та не скупився на побажання.

Сьогодні своє 36-річчя святкує спокуслива зірка українського шоу-бізнесу Слава Камінська. Знамениті колеги невтомно вітають її з днем народження, а ексчоловік Едгар Камінський присвятив іменинниці допис на особистій сторінці в інстаграмі.

Попри те, що розлучення пари не обійшлося без публічних звинувачень та викривальних подробиць подружнього життя, колишнім вдалося зберегти хороші стосунки, адже вони разом виховують двох дітей – 5-річного сина Леонарда та 4-річну доньку Лауру.

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Відомий пластичний хірург Едгар Камінський не лише привітав екскохану з днем народження, а й емоційно висловився про критику в соціальних мережах, натякаючи на шквал чуток і припущень, якими оповите їхнє розлучення зі співачкою. Він зазначив, що якби сценарій фільму про його життя складали фоловери, то ця історія не відображала б реальних подій.

"Слава Камінська, щиро вітаю тебе з днем ​​народження. Історія твого життя – це серіал на багато сезонів. Я бажаю тобі, щоб нові серії були тільки світлими, яскравими і з почуттям гумору. Не слухай інших, не живи порадами, історіями і правдами уявних друзів. Ти мудра і відкрита. Довіряй своєму серцю. Міцно обіймаю", – написав Едгар Камінський.

Допис колишній чоловік артистки доповнив спільними фото з сімейного відпочинку, на яких експодружжя постало в обіймах на пляжі Одеси разом з донькою Лаурою. Ці кадри не можуть не зворушити, адже на них пара не приховує свого щастя.

Розлучення Слави з Едгаром Камінським

Зіркове подружжя офіційно розлучилося 1 липня 2019 року після 5 років шлюбу. Саме чоловік був ініціатором розлучення, адже близько 3 років тому давав їхнім стосункам другий шанс. Причинами розриву стали різні характери та погляди на життя, а також те, що після народження дітей пара віддалилася одне від одного.

Слава Камінська раніше називала причиною розлучення втручання матері Едгара в їхнє сімейне життя. Під час родинного конфлікту чоловік заступився за матір, а не за кохану. Проте сам пластичний хірург запевняв, що дружина турбувала його дзвінками під час операцій, а до того ж постійно хотіла змінити щось в собі.