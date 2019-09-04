Ексчоловік Брітні Спірс отримав право пріоритетної опіки над дітьми: скандальна причина

Кевін Федерлін, який перебував у шлюбі з Брітні Спірс з 2004 по 2007 роки, тривалий час боровся за пріоритетну опіку над спільними дітьми – Шоном та Джейденом. Тепер він отримав 70% опіки, оскільки з’явилась інформація, що батько Брітні, дідусь хлопців Джеймі, вчинив наругу над одним із внуків.

Джерела видання TMZ повідомили, що колишній чоловік Брітні Спірс звернувся у поліцію на прохання свого сина Шона. За його словами, 67-річний батько поп-зірки Джеймі побив свого 13-річного онука в день, коли він був у своєї матері.

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Після суперечки чоловік зламав двері спальні хлопчика, увірвався до кімнати та з силою тряс його. Сталось це на очах другого сина пари – 12-річного Джейдена 24 серпня. Кевін Федерлін подав до суду Каліфорнії на тестя, після чого отримав пріоритетну опіку над дітьми, тобто 70%. Це рішення обґрунтоване тим, що сини пари таким чином будуть у більшій безпеці з батьком. Раніше Брітні та Кевін мали по 50% опіки над своїми дітьми.

Варто додати, що 67-річний батько Брітні Спірс вже не вперше потрапляє у скандали стосовно своєї доньки та її сім'ї. У 2018 році батько співачки запропонував Кевіну Федерліну чималу суму (10 тисяч доларів) в обмін на припинення судової тяганини. Причиною стало бажання ексчоловіка Брітні втричі збільшити аліменти на дітей, оскільки прибутки артистки зростали, а статки Кевіна суттєво поменшали.

Також батько Брітні мав чималий вплив на психічне здоров'я доньки на початку 2019 року. Тоді ж артистка проходила курс лікування у клініці, оскільки надто сильно перейнялась захворюванням свого батька, через що сама потребувала лікарської допомоги. Але все зайшло надто далеко, адже мама зірки заявляла, що її доньку утримували у клініці насильно і більше заплановоного часу. Також Лінн Спірс звернулась до суду з проханням переглянути опікунство над донькою її батька Джеймса.

Що відомо про розлучення Брітні та Кевіна?З часу розлучення Брітні Спірс і ді-джея Кевіна Федерлана минуло 12 років. Після закінчення стосунків зірка довго оговтувалась від депресії та лікувала нервовий зрив. Відтак суд вирішив позбавити батьківських прав співачку та передати двох її синів на виховання до екс-чоловіка. За рішенням служителів Феміди, зірка повинна виплачувати щомісяця 20 тисяч доларів. Наразі сума, можливо, стала більшою.