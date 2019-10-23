Ексчоловік Дженніфер Еністон Джастін Теру зізнався, чому пишається нею: подробиці

Не завжди після розлучення колишні закохані ворогують. Голлівудський актор Джастін Теру відмінно продемонстрував протилежне. Про свою ексдружину Дженніфер Еністон він розповідає лише хороше, а також через два роки після розлучення він досі знаходить причини пишатися нею.

Понад тиждень тому Дженніфер Еністон зареєструвалася в соціальній мережі Instagram. Через тиждень вона потрапила до книги рекордів Гіннеса за те, що за рекордну кількість часу зібрала перший мільйон "фоловерів".

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Незважаючи на те, що зірку "Друзів" та її ексчоловіка Джастіна Теру не пов'язує нічого спільного, під час свого інтерв'ю для Extra той заговорив про колишню кохану і розповів, що гордий за неї.

Вона поклялася, що не збирається цього робити, а потім взяла і зареєструвалася. Я так пишаюся нею. Думаю, що це так чудово. Світ дізнається, яка вона весела жінка, якщо хтось цього ще не зрозумів,

– сказав Джастін про свою ексдружину.

Варто додати, що Джастін Теру також є користувачем цієї мережі, проте його сторінка нараховує значно менше прихильників. Станом на 23 жовтня 2019 року за ним стежать 730 тисяч людей. Натомість акаунт Дженніфер Еністон нараховує 15,9 мільйона шанувальників.

Що відомо про стосунки Джастіна Теру та Дженніфер Еністон? Голлівудські зірки почали зустрічатися у травні 2011 року. Через рік, у серпні 2012 року, Джастін і Дженніфер повідомили світові про заручини, однак офіційно в шлюб вступили аж в серпні 2015 року. Однак їм не вдалося довго називатися подружжям. Наприкінці 2017 року вони розлучилися, залишившись хорошими друзями.