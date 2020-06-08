Колишня дружина українського телеведучого та шоумена Володимира Остапчука Олена Войченко вкотре зробила зізнання, яке стосується її ексчоловіка. Жінка каже, що він намагається тиснути на неї.

Олена зізналася, що про запит від Володимира на психологічну експертизу вона дізналася від співробітників опікунської ради. Про це вона розповіла у відвертому інтерв'ю для ютуб-каналу "Олицкая".

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Ексдружина Остапчука пройде психологічну експертизу

За словами Олени, їй зателефонували з опікунської ради та сказали, що є запит на проведення експертизи. Процедура відбудеться після закінчення карантину, бо до складу комісії входить більш, ніж 10 осіб.

Войченко зізналася, що вже мала розмову із психологом з опікунської ради. Він цікавився, чи є в неї проблеми з алкогольною та наркозалежністю.

Також жінка розповіла випадок, про який дізналася від знайомої. Одного разу дівчина йшла вулицею, до неї підійшли, щось укололи і повезли на експертизу. Тому після того, як колишній чоловік почав вимагати пройти психологічну експертизу, оточення Олени просить її не ходити самій вулицями.

Він намагається тиснути на мене. Експертиза, офіційне знайомство з новою дівчиною в мій день народження. Це було навмисно. Він намагається вибити мене з колії,

– заявила Олена.

Інтерв'ю Олени Войченко: дивіться відео онлайн

Що відомо про стосунки Володимира Остапчука та Олени Войченко?

Володимир та Олена прожили у шлюбі 12 років. Проте 6 березня 2020 року вони офіційно розлучилися. У подружжя є двоє дітей – дочка Емілія (7 років) і син Еван-Олександр (2 роки). У своїх інтерв'ю Олена Войченко заявляла, що причиною розлучення стали численні зради Володимира. Але сам ведучий спростовував ці звинувачення.

Вже 25 травня 2020 року він офіційно познайомив громадськість зі своєю новою коханою Христиною Горняк.