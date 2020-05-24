Ексдружина репера Серьоги побачилася з одним із синів: Навіщо ти нас знайшла?

Днями ексдружина відомого репера Серьоги (справжнє ім'я – Сергій Пархоменко) Поліна Ололо змогла зустрітися з одним із синів. Вона побачила Платона на території одного із готельних комплексів під Києвом, проте він боявся говорити з мамою, бо тато розізлиться.

Поліна Ололо не покидає надії повернути своїх синів Платона та Марка. Протягом майже чотирьох місяців вона не знала, де вони та не мала з ними жодного зв'язку. Та днями їй вдалося зустрітися із синочком. Про це вона розповіла у коментарі "ТСН.ua".

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Днями знайомі сказали матері, що вони бачили її дітей на території великого готельного комплексу під Києвом. Після цього вона вирушила туди разом із своєю подругою, яка працює журналісткою. Там їй вдалося зустрітися із Платоном, проте він дуже боявся, що тато побачить їх і розізлиться.

Мені складно, чесно. Навіщо ти знайшла нас? Тато побачить,

– сказав хлопчик.

Він зізнався, що дуже скучив за мамою, проте відмовився їхати з нею. За словами Платона, Сергій сказав дітям, що їхня мати незабезпечена і вони не зможуть заробляти гроші.

Нічого не треба буде заробляти. У нас є гроші, все у нас є. З чого ви взяли, що у нас немає грошей? Це все придумав тато!

– сказала Поліна.

Сам репер відмовився давати коментарі, а його представниця заявила, що моде надати інформацію, проте для використання в тих цілях, в яких захочуть вони.

Дивіться сюжет про історію Поліни Ололо та її дітей: відео

Що відомо про дітей Поліни Ололо та репера Серьоги?

Вкінці лютого 2020 року Поліна Ололо заявила, що її колишній чоловік, реп-виконавець Серьога викрав їхніх синів. Він забороняв матері спілкуватися з дітьми. Протягом місяця телефони дітей були висмкнені і жінка не мала з ними жодного зв'язку. Репер забрав їх, щоб сини не могли контактувати з мамою.

Тоді Поліна повідомила, що 10-річний Марк та 9-річний Платон бояться батька, адже він часто використовував у вихованні деспотичні методи. Артист забрав синів після одного із тренувань, на яке мама завезла їх вранці. Це був останній раз, коли вона бачила своїх дітей.