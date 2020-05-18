Ексдружина репера Серьоги про викрадення ним дітей: Каже, що ніколи їх не поверне

Колишня дружина відомого репера Серьоги (справжнє ім'я – Сергій Пархоменко) Поліна Ололо зізналася, що після того, як він відібрав у неї синів, минуло вже 113 днів. Вона не знає, де її діти та у якому вони стані. Знаменитість не дозволяє їй побачитися та навіть поговорити з ними.

Поліна Ололо продовжує боротися за те, щоб повернути своїх синів Марка та Платона. Вона хапається за будь-яку можливість дізнатися, де екскоханий ховає дітей, проте поки що все безрезультатно. Декілька годин тому на її особистій сторінці в інстаграмі з'явився черговий допис, у якому вона повідомила, що не бачилася з малюками вже 113 днів, а Серьога каже, що ніколи їх не поверне матері.

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Жінка розповіла, небайдужі люди повідомили їй, що приблизно три тижні тому бачили одного з синів на Сумському ринку у Харкові. Хлопчик був там не сам, а в супроводі охоронця.

Вже в п'ятницю я знову була під їхнім будинком в Харкові. Сповнена надій, що я обійму їх і притиснуся до рідної щічки, і не дивлячись ні на кого, ні на що заберу їх! Я стояла під будинком в очікуванні рідних очей, та все було марно. Вікна зашторені, будинок на сигналізації, ознак проживання немає. Розуміючи в глибині душі, що їх немає в цьому місті я об'їздила усі парки,

– написала Поліна.

Вона блукала парками, шукаючи своїх малюків, і в кожній дитині намагалася розгледіти свою. Проте з відчаєм та тривогою на душі вкотре повернулася додому сама.

Пізніше Ололо змогла сконтактувала з людиною, яка була наближена до її дітей. Саме вона повідомила Поліні, що три тижні тому Серьога повіз синів у невідомому напрямку. Є й свідки, які поділилися, що бачила тата із синами дорогою до Західної України.

Сергій порадив усім заблокувати мене і не давати жодної інформації. Я не знаю, що думають мої діти і що їм говорять про мене. Його мета – змусити дітей сказати на суді, що вони хочуть жити без мене,

– наголосила Поліна.

Також жінка зазначила, що переховувати синів Серьозі допомагають його батьки.

Що відомо про заяву Поліни Ололо?

Вкінці лютого 2020 року Поліна Ололо заявила, що її колишній чоловік, реп-виконавець Серьога викрав їхніх синів. Півроку він забороняв матері спілкуватися з дітьми, проте на цьому не зупинився. Тоді жінка розповідала, що телефони її нащадків були вимкнені протягом місяця і вона не мала з ними жодного зв'язку.

Тоді Поліна повідомила, що 10-річний Марк та 9-річний Платон бояться батька, адже він часто використовував у вихованні деспотичні методи. Артист забрав синів після одного із тренувань, на яке мама завезла їх вранці. Це був останній раз, коли вона бачила своїх дітей.