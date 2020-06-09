Колишня дружина українського шоумена і телеведучого Володимира Остапчука Олена Войченко позувала у літній фотосесії. Жінка зачарувала своєю вродою, поставши у неймовірно чуттєвому образі.

Олена Войченко після розлучення з Володимиром Остапчуком усю увагу приділяє дітям. Проте жінка не забуває і про себе. Днями вона позувала у ніжному образі для фотографа Артема Онещака. Результатом знімань він поділився на особистій сторінці в інстаграмі.

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Літня фотосесія Олени Войченко

Олена Войченко зачарувала прихильників новими світлинами. Екскохана Остапчука обрала широкий літній сарафан з квітковим принтом та оголеними плечима. Поєднала таке вбрання із босоніжками. Доповнила look солом'яним капелюхом.

Олена вклала волосся в локони, а на обличчі зробила легкий макіяж. Красивим елементом її образу були піони. Ці квіти гармонійно поєдналися з її аутфітом та додали світлинам сонячної атмосфери.

Прекрасні фото, які нагадують про важливе: де увага – там енергія! Зосереджуюся на світлому, доброму, теплому, позитивному. На щастя, погода вирішила допомогти,

– написала у публікації Олена.



Олена Войченко у ніжній фотосесії / Instagram / @olenavoychenko



Олена Войченко у фотосесії / Instagram-Stories / @artemoneshchak



Олена Войченко у фотосесії / Instagram-Stories / @artemoneshchak



Олена Войченко у фотосесії / Instagram-Stories / @artemoneshchak



Ексдружина Остапчука Олена Войченко / Instagram / @artemoneshchak