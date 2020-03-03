Ексдружина репера Серьоги розповіла, коли зникли її сини

Нещодавно в ЗМІ з'явилася інформація про те, що відомий репер Серьога забрав дітей у своєї колишньої дружини Поліни Ололо. Вона сама зробила таку заяву і попросила медіа допомогти їй у розповсюдженні інформації. Тепер жінка дала інтерв'ю та розповіла про день, коли зникли її сини.

Поліна Ололо проживала у цивільному шлюбі з репером Серьогою. Днями жінка зізналася, що Сергій Пархоменко забрав у неї дітей і вона не має з ними зв'язку. У відвертому інтерв'ю програмі "Життя відомих людей" на телеканалі "1+1" Поліна розповіла про той день, коли екскоханий забрав у неї синів.

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За її словами, синів Марка та Платона відібрали більше, ніж пів року тому. Спочатку Сергій запропонував віддати йому дітей на виховання.

Коли Сергій прийшов до мене з розмовою, що діти повинні жити з ним, я сказала, що це неправильно. Розмова тривала дві хвилини. Він розвернувся і пішов. Наступного дня, зранку я завезла дітей на тренування і вони з нього не повернулися. Сергій забрав їх з вулиці. Тобто, не знаю, коли саме це сталося. Я чекала, а їх немає і немає. Написала йому: "Сергію, де діти?" Він каже: "Ми поїхали до Харкова",

– розповіла Поліна Ололо.

Спільної мови колишні закохані так і не знайшли. Сергій переконував Поліну віддати дітей добровільно. Навіть після того, як вона погодилася, не може побачитися з ними і дуже хвилюється. Жінка переконує, що дітям важко жити з артистом. За її словами, сини ненавидять батька через надмірну вимогливість.

Вони до цього не звикли. Дисципліна з годуванням, яка проходила просто… Коли діти приїжджали до мене, то боялися шматок рибки з'їсти. Ось ці вічне: "Ти товстий". У них була манія про це,

– заявила колишня кохана репера.

Проте, не зважаючи на страх за дітей, жінка не наважується забрати їх від зіркового тата.

По-перше, навіть якщо я зараз їх поїду забирати, мені їх не віддадуть, почнеться скандал на вулиці. Навіщо дітям на це дивитися,

– сказала Поліна.

Ексдружина Серьоги планує повернути синів через суд.

Поліна Ололо в програмі "Життя відомих людей": дивіться відео онлайн