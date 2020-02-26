Ексдружина Вайнштейна закрутила роман з новим чоловіком: деталі

Британська актриса Джорджина Чапман після перших чуток про домагання її колишнього чоловіка Гарві Вайнштейна пішла від нього та подала на розлучення. З того моменту пройшло вже 3 роки і лише зараз стало відомо, що жінка зав’язала нові стосунки з актором Едріаном Броуді.

Про бурхливий роман говорити поки що рано, але за інформацією видання The Sun, Джорджину та Едріана познайомив колись сам Гарві Вайнштейн. Якось вони знову зустрілись на показі купальників в Пуерто-Ріко, а коли Чапман повернулась у Лондон, вони продовжували підтримувати зв’язок та мали кілька зустрічей.

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Між ними все тільки починається, але Едріан по-справжньому закоханий, а Джорджина дуже щаслива. Вона багато пережила за останні пару років і нарешті відчуває, що готова рухатися далі. Її діти і сім'я все знають, і кожен від щирого серця її підтримує,

– повідомив інсайдер з близького оточення пари.

Додамо, що Гарві Вайнштейн та Джорджина жили у спільному шлюбі та виховували двох дітей 10 років. Коли ж видання The New York Times у жовтні 2017-го розкрило деталі розслідування про домагання її чоловіка-продюсера до жінок, вона негайно подала на розлучення.

Щодо Едріана Броуді, то чоловік мав декілька романів, за чутками ЗМІ, навіть з Голлі Беррі та Кірою Найтлі, втім лише одні серйозні стосунки призвели до заручин – з іспанкою-актрисою Ельзою Патакі, але після трьох років взаємин у 2009 році вони розійшлись. Через рік вона стала дружиною актора Кріса Хемсворта. Останні стосунки приписували йому та моделі Ларі Леіто, з якою він залюбки позував на червоних доріжках.