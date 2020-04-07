Ексдружина Володимира Остапчука позувала у спокусливому боді: пристрасне відео

Колишня дружина українського телеведучого та шоумена Володимира Остапчука Олена Войченко поділилася спокусливим відео, на якому постала у привабливому чорному боді. Також жінка дала декілька порад, які допоможуть вийти із зони комфорту.

Перебуваючи на карантині, Олена вирішила пригадати нещодавні зйомки та поділитися з прихильниками декількома відео. Вони з'явилися на особистій сторінці Войченко в інстаграмі. Жінка постала на цих ролих у надзвичайно пристрасних образах.

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Олена позувала в чорному боді з відвертим декольте. Таке вбрання гарно підкреслило її струнку фігуру. Її шию прикрашає чорна підвіска, волосся вкладене в легкі локони, а на обличчі видно насичений макіяж з акцентом на очах. Другий образ Олени – комбінезон бежевого кольору.

Красуня поділилася декількома порадами від блогерів, які зможуть допомогти вам вийти із зони комфорту.

10 кроків для залишення зони комфорту: