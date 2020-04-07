Ексдружина Володимира Остапчука позувала у спокусливому боді: пристрасне відео
Колишня дружина українського телеведучого та шоумена Володимира Остапчука Олена Войченко поділилася спокусливим відео, на якому постала у привабливому чорному боді. Також жінка дала декілька порад, які допоможуть вийти із зони комфорту.
Перебуваючи на карантині, Олена вирішила пригадати нещодавні зйомки та поділитися з прихильниками декількома відео. Вони з'явилися на особистій сторінці Войченко в інстаграмі. Жінка постала на цих ролих у надзвичайно пристрасних образах.
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Олена позувала в чорному боді з відвертим декольте. Таке вбрання гарно підкреслило її струнку фігуру. Її шию прикрашає чорна підвіска, волосся вкладене в легкі локони, а на обличчі видно насичений макіяж з акцентом на очах. Другий образ Олени – комбінезон бежевого кольору.
Красуня поділилася декількома порадами від блогерів, які зможуть допомогти вам вийти із зони комфорту.
10 кроків для залишення зони комфорту:
- Зрозуміти, яка ж ця зона і що "за колючим дротом".
- Знайти страх, який тримає.
- Змусити себе кайфувати, навіть якщо потрібно терпіти дискомфорт.
- Знати, що невдача – це найкращий вчитель.
- Робити маленькі кроки.
- Оточити себе ризиками та людьми, які їх не бояться.
- Чітко бачити переваги, які дасть розвиток.
- Не шукати собі виправдань.
- Не ставитися до себе і всього навколо надто серйозно.
- Насолоджуватися процесом.
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