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Ексдружина Володимира Остапчука позувала у спокусливому боді: пристрасне відео

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Олена Войченко / Instagram / @olenavoychenko

Колишня дружина українського телеведучого та шоумена Володимира Остапчука Олена Войченко поділилася спокусливим відео, на якому постала у привабливому чорному боді. Також жінка дала декілька порад, які допоможуть вийти із зони комфорту.

Перебуваючи на карантині, Олена вирішила пригадати нещодавні зйомки та поділитися з прихильниками декількома відео. Вони з'явилися на особистій сторінці Войченко в інстаграмі. Жінка постала на цих ролих у надзвичайно пристрасних образах.

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Олена позувала в чорному боді з відвертим декольте. Таке вбрання гарно підкреслило її струнку фігуру. Її шию прикрашає чорна підвіска, волосся вкладене в легкі локони, а на обличчі видно насичений макіяж з акцентом на очах. Другий образ Олени – комбінезон бежевого кольору.

Красуня поділилася декількома порадами від блогерів, які зможуть допомогти вам вийти із зони комфорту. 

10 кроків для залишення зони комфорту:

  1. Зрозуміти, яка ж ця зона і що "за колючим дротом".
  2. Знайти страх, який тримає.
  3. Змусити себе кайфувати, навіть якщо потрібно терпіти дискомфорт.
  4. Знати, що невдача – це найкращий вчитель.
  5. Робити маленькі кроки.
  6. Оточити себе ризиками та людьми, які їх не бояться.
  7. Чітко бачити переваги, які дасть розвиток.
  8. Не шукати собі виправдань.
  9. Не ставитися до себе і всього навколо надто серйозно.
  10. Насолоджуватися процесом.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ходити зараз нікуди (ЗОВСІМ), тому буду залишати зону комфорту). Далеко піти не зможу, але коротенький забіг осилю . Прогресивні блогери кажуть, що необхідно лише 10 кроків: 1. Зрозуміти, яка ж ця зона і що за "колючим дротом". - все просто: материнство, відповідальність, робота, обов’язки - моя стихія. А от відрив, нестримні веселощі, демонстрація (особливо публічна) себе, своїх бажань, прагнень, жіночності, сексуальності - не зовсім моє. 2. Знайти страх, який тримає - страшно і думати . Краще звернутися до психолога). @svetlana_pryadun Дитячі травми? 3. Змусити себе кайфувати (чи хоч терпіти) дискомфорт. - проблем бути не повиннно. Зі школи пам’ятаю, а потім і моя @minashka_sweet регулярно повторювала: Терпи!!! Отаманом будеш! І досвід є ?. 4. Знати, що невдача - найкращий вчитель - по-батькові навіть пам’ятаю 5. Робити маленькі кроки (baby steps). - легко! Я ще та бейба . 6. Оточити себе ризиками і людьми, які їх не бояться. - і тут я розумію, як же мені пощастило з рідними, друзями і знайомими!!! А @iryna_smetanina і @e_katerina_gonchar взагалі мушу доплачувати 7. Чітко бачити переваги, які дасть розвиток. - відкрию нові грані себе. 8. Не шукати собі виправдань. - це вже складно. Прокрастинацію не просто так вигадали! 9. Не ставитися до себе і всього навколо надто серйозно! - перед очима @_irisha_29_ !) Проведеш майстер-клас? 10. Насолоджуватися процесом. - Завдяки @pregnancy_kiev процес зйомки був максимально приємним! Дякую!!! Впевнена, якби не почався карантин, я б просила/вимагала продовження). . А Ви часто залишаєте Свої зони? І чи справді без цього ніяк? #new_olena #llife #outofcomfortzone #myquarantine #olenaquarantines #imonmyway #goingfar #instamodel #instagramismypodium #lena'is_philosohy #changeme

Допис, поширений Olena Voychenko (@olenavoychenko)

 

Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Еротика Володимир Остапчук
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