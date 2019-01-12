"Ексклюзивність моменту": Оля Фреймут опублікувала рідкісне фото з чоловіком

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Оля Фреймут
Оля Фреймут / Instagram/ @freimutolia

Знаменита українська телеведуча Оля Фреймут рідко ділиться світлинами дітей і свого чоловіка Володимира Локотка. Однак з відпочинку, на який їхня сім'я відправилася в повному складі, улюблений "інспектор міст" опублікувала декілька зворушливих знімків.

Ольга Фреймут прихильниця фрази "щастя любить тишу", тому знімки із залаштунків особистого життя ведучої побачити можна вкрай рідко. Проте, схоже, що різдвяні канікули зіркової сім'ї пройшли настільки казково, що складно втриматися від публікації декількох світлин.

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Ольга Фреймут з чоловіком Володимиром Локотко та дітьми 12-річною Златою Мітчелл, 2-річним Валерієм і 1-річною Євдокією проводять новорічний відпочинок на гірськолижному курорті в Пеннінських Альпах, в містечку Церматт. Цей невеличкий присілок з неймовірними краєвидами розташований у Швейцарії, поблизу кордону з Італією.

Сім'я відпочиває у селищі, яке називають центром альпінізму, вже більше, ніж тиждень. Напередодні Оля Фреймут поділилася світлиною з сином Валерієм і донькою Євдокією, яких тримала на руках на фоні вечірніх гір. А новий знімок ведуча опублікувала із батьком дітей, Володимиром Локотко. Закохані красиво позували на вершині гори в лижних костюмах. Чоловік м'яко усміхався на камеру і ніжно обнімав Олю за тонку талію.

Ексклюзивність моменту ми розуміємо лише згодом. Яке щастя жити кожною секундою,
– прокоментувала фото Ольга Фреймут.

Оля Фреймут
Ольга Фреймут і Володимир Локотко / Instagram / @freimutolia

Декілька додаткових знімків Оля Фреймут опублікувала в Insta-stories.

Сторіс Олі Фреймут Оля Фреймут і її чоловік Володимир Локотко
Insta-stories Олі Фреймут / Instagram / @freimutolia

Теги: LifeStyle Новини України Ольга Фреймут
Джерело: 24 канал
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