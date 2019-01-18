Ексклюзивний показ: український дизайнер Andre Tan відкриє весняний Junior Fashion Week

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Ексклюзивний показ. Український дизайнер Andre Tan відкриє весняний Junior Fashion Week
Ексклюзивний показ. Український дизайнер Andre Tan відкриє весняний Junior Fashion Week / 24 Канал

Понад 40 дизайнерів і модних дитячих брендів представлять свої весняно-літні колекції в рамках другого тижня модних показів Junior Fashion Week.

Дитяча мода займає на світовій fashion-арені анітрохи не менш значуще місце, ніж доросла. Модні покази, орієнтовані на дітей і їхніх батьків, щорічно проходять в Нью-Йорку, Лондоні, Мілані, Парижі та інших світових столицях. Свої колекції дитячих лінійок одягу тут представляють Marc Jacobs, Roberto Cavalli, Sonia Rykiel, Diesel, Miss Blumarine, Disney і інші популярні бренди і будинки. 

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Минулого року до числа міст, що регулярно знайомлять модних редакторів, журналістів, стилістів, fashion-критиків та інших експертів індустрії з новими дитячими трендами, нарешті приєднався і Київ – у місті з'явився свій власний міжнародний тиждень дитячої моди Junior Fashion Week.

Junior Fashion Week пройде у КВЦ
Junior Fashion Week пройде у КВЦ "Парковий"

21-24 березня Junior Fashion Week пройде в КВЦ "Парковий" вже вдруге. На самому початку весни українські дизайнери, які працюють з одягом і аксесуарами, створеними для дітей, представлять свої колекції на весну-літо 2019 року. Традиційно тиждень складатиметься з двох частин: представлення колекцій на подіумі і освітньої програми, що включатиме лекторій для дорослих і майстер-класи для наймолодших учасників заходу.

Відкриватиме цьогорічний фестиваль Андре Тан
Відкриватиме цьогорічний фестиваль Андре Тан

Відкриватиме Junior Fashion Week цього року відомий український дизайнер Andre Tan з презентацією нової колекції дитячої лінійки Andre Tan Kids. На подіумі модельєр представить моделі для дітей у віці від 3 до 11 років. Крім повсякденного одягу, буде презентовано fashion-капсулу вечірніх нарядів для маленьких модниць. Показ Andre Tan відбудеться 21 березня і дасть старт усьому модному тижню.


Розвиток дитячої моди – основна мета цього показу

Junior Fashion Week – єдиний професійний захід країни, присвячений дитячій моді, заснований в Україні восени 2018 року. Організатором заходу виступає благодійний фонд мецената Наталії Коваленко NK Foundation.

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Головна мета заходу – розвиток дитячої моди і підтримка українських дизайнерів і брендів, що працюють у цьому сегменті одягу, підвищення інтересу до їхньої продукції і збільшення естетичних вимог у масового покупця. Важливою метою також є створення сприятливих умов для розвитку дітей в сфері дизайну та моди, надання майданчика для їх творчої самореалізації.

Засновником Junior Fashion Week є Наталія Коваленко
Засновником Junior Fashion Week є Наталія Коваленко

Детальну програму весняного fashion-марафону буде оголошено ​незабаром. Стежити за анонсами можна на офіційному сайті організаторів, а також на сторінці в Facebook.

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Теги: LifeStyle Новини культури
Джерело: 24 Канал
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