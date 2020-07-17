У Лондоні триває суд в справі голлівудського актора проти видання The Sun, яке Джонні Депп звинувачує в наклепі щодо побиття ексдружини Ембер Герд. Колишнього коханого підтримали кінозірка Вайнона Райдер та співачка Ванесса Параді, у шлюбі з якою у них народилося двоє дітей.

Судова тяганина довколо розлучення Джонні Деппа та Ембер Герд триває близько трьох років. Зірки прагнуть повернути гарну репутацію, яку заплямували звинуваченнями на адресу одне одного. Як інформує видання Reuters, свідчення у суді на підтримку колишнього дали Вайнона Райдер та Ванесса Параді.

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Екскохані голлівудського актора запевнили, що він ніколи не був жорстоким у ставленні до них, ніколи не проявляв агресії та завжди ставав на їхній зхист. Тому фізичне насильство Джонні Деппа у стосунках з Ембер Герд вони називають "хибними фактами".

Ванесса Параді, яка прожила у шлюбі з Джонні Деппом 14 років, запевняє, що він був добрим, уважним і щедрим батьком для двох спільних дітей. Вона також запевнила, що його обожнювали й знімальні групи, адже попри світову популярність та шалений успіх актор залишався скромним і ставився з повагою до всіх. Тому насильницькі дії, які описує Ембер Герд у суді, не мають нічого спільного зі справжнім Джонні Деппом.

"Судження, що він надзвичайно жорстока людина, – це найвіддаленіше від Джонні, якого я знала і любила. Я не хочу називати нікого брехуном, але з мого досвіду з Джонні неможливо повірити, що такі жахливі звинувачення є правдивими", – заявила Вайнона Райдер, роман актора з якою тривав 4 роки.

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Слід зауважити, що Ванесса Параді та Вайнона Райдер мали б особисто свідчити у суді, проте адвокати Джонні Деппа заявили, що в цьому немає жодної необхідності. Тому їхні розлогі свідчення надали пресі, а судження про те, що актор ніколи не був насильником у ставленні до колишніх партнерок, не оскаржували.