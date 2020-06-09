Ізраїльська супермодель Бар Рафаелі отримала судовий вирок після тривалого процесу. 35-річну Бар Рафаелі звинуватили в ухиленні від від сплати податків впродовж трьох років та присудили 9 місяців виправних робіт. Її мати Ципі Рафаелі запроторили до в'язниці на 16 місяців за те, що покривала доньку.

Як інформує видання Page Six, судова тяганина щодо брехні Бар Рафаелі про свої доходи тривала довгих 17-місяців. Модель все ж погодилася визнати свою провину та відбути 9 місяців виправних робіт. Значно суворіший вирок отримала її мати колишня модель Ципі Рафаелі, яка 16 місяців проведе за гратами.

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Крім того, жінки будуть змушені сплатити штраф у розмірі 725 тисяч доларів кожна, а також 2,3 мільйони доларів податків до бюджету Ізраїля, що становить 19 мільйонів гривень та понад 60 мільйонів гривень відповідно.

У чому причина звинувачень Бар Рафаелі?

Справа в тому, що супермодель в період з 2009 до 2012 року не сплачувала податки до бюджету Ізраїля, заробляючи при цьому мільйони доларів. У цей час її мама Ципі прикривала доньку та оформлювала дорогу нерухомість, автомобілі та інші коштовні речі на своє ім'я. Також Бар Рафаелі звинуватили у тому, що вона не повідомила податкові органи Ізраїля про дорогі подарунки та знижки знаменитостям, які вона отримувала за цей час.

Сама ж модель на той час впродовж трьох років зустрічалася з голлівудським актором Леонардо Ді Капріо й проживала в США. У Тель-Авіві в той період вона провела лише півроку. Бар Рафаелі зазначає, що вони з ексбойфрендом були сім'єю, проте їхній союз аж ніяк не можна прирівняти до цивільного шлюбу.