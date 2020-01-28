Екскороль Бельгії Альберт ІІ визнав свою позашлюбну доньку: судова тяганина тривала сім років

85-річний представник бельгійської монархії Альберт ІІ визнав результати генетичної експертизи, яка встановила, що він є біологічним батьком 51-річної Дельфіни Боель. На такий крок він наважився під тиском штрафу, який складав близько 140 тисяч гривень щодня, з моменту відтермінування ДНК-тесту.

Не лише королівська родина Великої Британії потрапляє до гучних конфліктів. Бельгійська монархія була втягнена до судової тяганини, яка тривала впродовж семи років. Причиною резонансного скандалу стала позашлюбна донька екскороля Альберта ІІ. Художниці Дельфіні Боель знадобилося 33 роки, аби нарешті встановити справедливість.

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Як повідомляє видання Het Nieuwsblad, монарх Альберт ІІ ще минулоріч здав ДНК-тест на батьківство, результати якого Касаційний суд Бельгії тримав у секреті до грудня 2019 року. Екскороль мав досить вагому причину для генетичної експертизи, адже у випадку порушення термінів проходження тесту, Альберт ІІ повинен був виплачувати штраф у розмірі п'ять тисяч євро (136 тисяч гривень) щодня.

Відтепер Дельфіна Боель, яку визнали біологічною донькою бельгійського монарха, претендує на спадщину Альберта II, який уже пообіцяв внести її у свій заповіт. 51-річна художниця може претендувати на восьму частину від стану батька, який оцінюють у 200-300 мільйонів євро. Але адвокати жінки запевняють, що вона відстоювала у суді справедливість, а не матеріальне забезпечення.

Вона домоглася цього шляхом тривалої і болісної процедури, яка не враховувала право залучених сторін на приватне життя. Останні роки були жахливими. У неї був юридичний батько, який не заперечував батьківство, але не любив її. І у неї був біологічний батько, який грубо нехтував нею,

– розповіли адвокати Дельфіни Боель.



Дельфіна Боель в суді / Getty Images

Що відомо про скандал?

Варто зазначити, що донька Альберта ІІ мала змогу подати позов до суду лише після зречення батька з престолу 2013 року, коли стан його здоров'я значно погіршився. Тоді він втратив юридичну недоторканність. Роман Альберта ІІ з мамою Дельфіни Боель баронесою Сибіллою де Селіс Лоншан тривав понад 16 років. Обоє закоханих були одружені: монарх – з Паолою ді Калабріа, а Сибілла – з бізнесменом Жаком Боелем.



Екскороль Бельгії Альберт ІІ з дружиною Паолою / Het Nieuwsblad

Дельфіна дізналася про свого біологічного батька лише у віці 18 років, але довго мовчала про це. Широка публіка вперше почула про позашлюбну дочку монарха тільки 1999 року з неофіційної біографії його дружини королеви Паоли.