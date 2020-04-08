Екскурсія квартирою Джона Ледженда в Нью-Йорку: фото
Відомий американський співак Джон Ледженд (справжнє ім'я – Джон Стівенс) разом із дружиною Кріссі Тейген придбали нові апартаменти у Нью-Йорку. Двоповерховий лофт на Мангеттені за майже 8 мільйонів доларів вразив прихильників артиста.
Зіркове подружжя Джона Леджент та Кріссі Тейген придбали розкішну квартиру, яка розташована за стіною тих апартаментів, де пара проживає зараз. Інформація про придбання нерухомості з'явилася в ЗМІ на початку тижня. Світлини фешенебельної квартири опублікувало видання Variety.
Читайте також: Фобія білих стін: Діта фон Тіз показала свій розкішний маєток у тюдорському стилі
Простора двоповерхова квартира має цегляні стіни та вигляд на Манеттен. Там є залізні сходи, дві спальні, дві великі та дві маленькі ванні кімнати, розкішна гостьова кімната та кухня. В лофті є два каміна та затишний кабінет. Судячи з фото, на терасі є невеликий чад та відкрита кухня. Загальна площа апартаментів складає 1000 квадратних метрів.
Проте поки що сім'я не поспішає оселятися в новопридбаній квартирі, а живе в розкішному маєтку на Беверлі-Гіллз разом із донькою Луною та сином Майлзом. Там Кріссі допомагає її мама та декілька робітників, які попри оголошення карантину залишилися з господинею.
Лофт Джона Ледженда на Мангеттені / Фото: Variety
Кухня в лофті Джона Ледженда на Мангеттені / Фото: Variety
Лофт Джона Ледженда на Мангеттені / Фото: Variety
Гостьова кімната в апартаментах Джона Ледженда на Мангеттені / Фото: Variety
Спальня в новій квартирі Джона Ледженда на Мангеттені / Фото: Variety
Ванна кімната в лофті Джона Ледженда на Мангеттені / Фото: Variety
Тераса в нових апартаментах Джона Ледженда на Мангеттені / Фото: Variety
Тераса в нових апартаментах Джона Ледженда на Мангеттені / Фото: Variety
Читайте також
-
Як приготувати вінегрет: легкий рецепт салатусьогодні , 16:00
-
Як вибрати стиглий ананас: відеосьогодні , 20:02
-
Спершу я не приймала цього, – Синтія Ніксон розповіла про сина-трансгендерасьогодні , 11:45
-
Знаменитий співак Джон Прайн помер від коронавірусусьогодні , 11:12
-
Вбили лідера гурту "Лесик Band": найвідоміші пісні музикантів, які знають у Львовісьогодні , 10:41
-
Зірка серіалу "Школа" Анна Трінчер відверто розповіла про розставання з Богданом Осадчукомсьогодні , 15:07