Екскурсія квартирою Джона Ледженда в Нью-Йорку: фото

Відомий американський співак Джон Ледженд (справжнє ім'я – Джон Стівенс) разом із дружиною Кріссі Тейген придбали нові апартаменти у Нью-Йорку. Двоповерховий лофт на Мангеттені за майже 8 мільйонів доларів вразив прихильників артиста.

Зіркове подружжя Джона Леджент та Кріссі Тейген придбали розкішну квартиру, яка розташована за стіною тих апартаментів, де пара проживає зараз. Інформація про придбання нерухомості з'явилася в ЗМІ на початку тижня. Світлини фешенебельної квартири опублікувало видання Variety.

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Простора двоповерхова квартира має цегляні стіни та вигляд на Манеттен. Там є залізні сходи, дві спальні, дві великі та дві маленькі ванні кімнати, розкішна гостьова кімната та кухня. В лофті є два каміна та затишний кабінет. Судячи з фото, на терасі є невеликий чад та відкрита кухня. Загальна площа апартаментів складає 1000 квадратних метрів.

Проте поки що сім'я не поспішає оселятися в новопридбаній квартирі, а живе в розкішному маєтку на Беверлі-Гіллз разом із донькою Луною та сином Майлзом. Там Кріссі допомагає її мама та декілька робітників, які попри оголошення карантину залишилися з господинею.



Лофт Джона Ледженда на Мангеттені / Фото: Variety



Кухня в лофті Джона Ледженда на Мангеттені / Фото: Variety



Лофт Джона Ледженда на Мангеттені / Фото: Variety



Гостьова кімната в апартаментах Джона Ледженда на Мангеттені / Фото: Variety



Спальня в новій квартирі Джона Ледженда на Мангеттені / Фото: Variety



Ванна кімната в лофті Джона Ледженда на Мангеттені / Фото: Variety



Тераса в нових апартаментах Джона Ледженда на Мангеттені / Фото: Variety



Тераса в нових апартаментах Джона Ледженда на Мангеттені / Фото: Variety