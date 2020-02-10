Екслідера гурту Bad Boys Blue Кевіна Маккоя можуть не впустити до України: відома причина

У березні 2020 року в Житомирі запланований концерт Кевіна Маккоя – колишнього соліста гурту Bad Boys Blue. Однак виступ артиста опинився під загрозою зриву через його візит до окупованого Криму.

Згідно з афішею, концерт Кевіна Маккоя мав би відбутись 10 березня у приміщенні Драматичного театру імені Івана Кочерги, що в Житомирі. Вартість квитків становить від 300 до 1500 гривень. Однак, як повідомляє "Українська правда", прикордонники можуть відмовити екслідеру Bad Boys Blue у перетині українського кордону.

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Причиною для цього стала участь Кевіна Маккоя у концерті "Дискотека СРСР". Виступ артиста відбувся в окупованому Криму у травні 2016 року. Відтак ім'я колишнього лідера Bad Boys Blue потрапило до бази "Миротворця" через порушення законодавства України та публічну підтримку агресивної політики Кремля.

Ситуацію прокоментував речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. За його словами, скандальну інформацію будуть перевіряти при спробі Маккоя потрапити в Україну.

"Дана особа перебуває в нас на контролі вже не перший рік. В нас є попередня інформація, що він міг незаконно відвідувати окупований Крим. Тож у разі його появи на державному кордоні, інформація буде перевірена більш детально і йому може бути відмовлено у перетині кордону та проставлено заборону в'їзду в нашу країну", – пояснив Андрій Демченко.



Концерт Кевіна Маккоя в Житомирі опинився на грані зриву / Пресслужба

Як відомо, євродиско-гурт Bad Boys Blue був створений у 1984 році у німецькому Кельні. Колектив мав шалену популярність завдяки своїм ритмічним хітам. За історію існування музиканти випустили 26 синглів, які потрапили у чарти багатьох країн світу. Кевін Маккой очолював гурт Bad Boys Blue з 2000 по 2003 рік.