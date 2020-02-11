Екснаречена Віталія Козловського Раміна шокувала подробицями про їхні стосунки

Відомий український виконавець Віталій Козловський у 2017 році розійшовся з нареченою Раміною напередодні весілля. Колишня обраниця співака розповіла шокуючі подробиці про їхні стосунки.

Раміна Есхакзай – українська ведуча. Яка має свій ютуб-канал, де регулярно публікує інтерв'ю з відомими особистостями. Дівчина поділилася, що Козловський був справжньою скнарою і їй доводилося вибивати з артиста, щоб він подарував їй гідну обручку, а не найдешевшу. Про це вона розповіла у програмі "Життя відомих людей" на телеканалі "1+1".

Читайте також: Найстарший онук Єлизавети ІІ Пітер Філліпс розлучається з дружиною

Раміна пригадала, як з екснареченим вибирала обручку. Віталій тоді сказав, що якщо вони купують дороге колечко, то тільки їй, бо для нього це не принципово. Також вона зізналася, що гроші, які подарують на весілля, співак планував забрати собі.

Віталік казав: "Я вкладаю гроші, тому напишімо список, хто які подарунки забирає. Якщо мої гості дарують щось дівоче, то це тобі. Якщо гроші – це мені." Також він мені сказав, що у нього більш заможні друзі, ніж у мене. І це буде справедливо. Я це розповіла мамі, і вона відповіла, що не прийде на весілля. Ось в цей момент я зрозуміла, що щось пішло не так,

– поділилася Раміна.

Дівчина розповіла, що тоді їхні стосунки не закінчилися. В той момент, коли вони активно готувалися до весілля, Віталій зізнався, що у нього є інша.

Все, що між нами було – це була гра з моєї сторони. Тому що я коли тебе цілував, коли освідчувався тобі, я робив це наперекір дівчині, з якою я тривалий час разом. І я знайшов тебе, щоб її подратувати,

– сказав Козловський Раміні.

Про те, що у виконавця роман із його концертним директором Юлією говорили давно. Проте чи це справді точно так екснаречена сказати не може.

Він спочатку мені назвав інше ім'я, але коли ми розходилися, він назвав ім'я концертного директора, - зізналася ведуча.

Також в мережі говорили про те, що роман Раміни та Віталія – це лмше прикриття його нетрадиційної орієнтації.

Сексу в нас не було. Чи він нетрадиційної орієнтації чи ні – я не бачила, щоб він з чоловіком цілувався, займався сексом. Я тобі скажу, якщо тобі цікаво і ви це пустите в ефір, коли ми цілувалися – він збуджувався,

- прокоментувала Раміна.

За рік після розставанням з Козловським Раміна познайомилася із молодим адвокатом Євгеном. Дівчина каже, що ці стосунки зовсім інші і порівнювати їх з тим часом, коли вона була з Віталієм не можна – це небо і земля. Зараз ведуча та адвокат зустрічаються та живуть разом. Можливо, не за горами весілля.

Раміна Есхакзай у програмі "Життя відомих людей": дивитись відео онлайн

